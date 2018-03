"Seksam se s bivšim samo da se osvetim ženi s kojom živi..."

Ova djevojka i dalje prakticira intimne odnose s bivšim dečkom, ali čini se da joj to nekako ne da mira pa je potražila savjet na portalu The Sun, od njihove kolumnistice Dear Deidre.

Ovo je njezina priča, a niže je savjet koji je dobila:

Draga Deidre,

Moj bivši i ja i dalje prakticiramo fantastičan seks. On kaže da smo tehnički i dalje cura i dečko. Meni su 24 godine, a njemu 25. Imamo tromjesečnu kćer i dvogodišnjeg sina koji obožava svojeg tatu.

Bili smo zajedno skoro tri godine, mislila sam da me voli. Sve je bilo super među nama, ali pojavila se djevojka koja mu je pomutila razum. Ona ima 22 godine i posao u svijetu mode. Mrzim je.

On je počeo izlaziti vikendom bez mene kada sam bila trudna s našom kćeri. Nisam bila sretna zbog toga, ali on me uvjeravao kako ne trebam brinuti.

Sve mi je postalo jasno kada sam pronašla seksi poruku koju je dobio od te djevojke. Tada sam shvatila da se seksa s njom. Ostavio me kada sam bila trudna šest mjeseci i otišao živjeti s njom.

Činio se kao da je totalno pod njezinom kontrolom. Ona je znala da on ima dijete i bebu na putu. Obećala mu je da ga nikada neće sprečavati da vidi svoju djecu. Sada je druga priča.

Često kada treba vidjeti sina, nazove me uz neke jadne izgovore. Ako ga zamolim da ga dođe vidjeti, posvađamo se. Kaže da pokušavam manipulirati njime, što je totalna neistina. Uvijek je bio dobar otac i ne mogu vjerovati da to radi našem sinu.

Istinski osjećam kako bih voljela uništiti tu njegovu djevojku. Željela bih da ona dozna kako nije jedina s kojom se on seksa.

Kada dođe vidjeti sina, obično ga spremi na spavanje pa imamo intimne odnose kao što smo ih imali i prije. Oduvijek smo bili dobri u krevetu.

Ako joj kažem za to, sigurno će poludjeti, a to će i njega povrijediti. Ali, toliko sam bijesna na njih oboje.

Moj sin je povrijeđen.

Savjet:

Ne sumnjam da je ta djevojka podigla prašinu. Reci svojem bivšem dečku da je od vitalne važnosti to da održava zdravu, emotivnu vezu sa svojim sinom i bebom. Ali, morali bi prestati sa seksom jer samo komplicirate stvari.

Reci mu kako bi željela da se vrati kući, ako zaista želiš, i da ne može živjeti s drugom ženom, a seksati se s tobom. To nije pošteno prema nikome.

Možda bi mogla dogovoriti s njim da provede neko vrijeme u kući sa sinom, a ti odvoji malo vremena za sebe.