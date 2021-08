Obožavatelji Love Islanda vole gledati zvijezde reality showa u akciji pod plahtama, ali mnogi natjecatelji koji imaju seks pred kamerama žale zbog svoje odluke. Prema izvoru, ITV2 čak i reže tajne akcije iz trenutne emisije kako bi izbjegao uništavanje života sudionicima nakon što napuste vilu. U prethodnim emisija seks se emitirao uživo, ali sada producenti manje jasno publici daju do znanja kada su otočani bili u akciji.

- Očigledno je da se mnogo toga što se događa u vili ne uspijeva emitirati uživo - puno se stvari događa u spavaćoj sobi kada se svjetla ugase, a producenti štede natjecatelje i izrezuju te scene. Sada samo povremeno prikazuju te snimke ili emitiraju razgovor koje su sudionici imali nakon toga - rekao je izvor za The Sun.

No, neki prethodni natjecatelji u ovom, ali i drugim reality emisijama kažu da će uvijek žaliti što su vodili ljubav pred kamerama na TV -u.

'To nikad ne odlazi'

Jess Impiazzi (31) je reality zvijezda koja je izričito upozorila ovogodišnje otočane da izbjegavaju seks na ekranu. Rekla je da bi samci trebali biti 'oprezni' o tome što namjeravaju raditi na TV -u jer to 'nikada ne nestaje'. Tijekom serije Ex On The Beach 2015., Jess je vodila ljubav s Roganom O'Connor, i kaže da joj je to gotovo uništilo holivudsku karijeru.

- Jako mi je žao, postoje stvari u mom životu za koje bih voljela uzeti gumicu za brisanje, ali ne mogu - rekla je Jess.

- Pretpostavljam da je to glavna poruka za sve mlade koji idu u show. Imam 31 godinu, vidim stvari vrlo drugačije nego kad sam imala 22 godine u emisiji - dodala je.

'Zbližila sam se s jednim natjecateljem'

Jess je u showu Ex On The Beach bila i s Megan McKennaom (28) koja također žali zbog seksa na ekranu. Ona se tamo spetljala s tadašnjim dečkom Jordanom Daviesom. Par se vratio u emisiju 2016. samo su tada već bili bivši.

- Žalim zbog vremena kada sam bila na Ex On The Beach. Malo sam se zbližila s jednim od natjecatelja, ali voljela bih da nisam. Znam da seks na TV-u nije najbolja stvar, ali svi to rade - rekla je Megan 2017.

'Tako me je sram'

Love Island je u svom prvom emitiranju bio mnogo manje cenzuriran - tvrdi Zoe Basia Brown. Zoe, koja je imala 24 godine tijekom emitiranja 2015., a tada je imala spolni odnos s partnerom Jordanom Ringom.

Prisjetila se kako joj je rekao da je u kupaonici bio 'ogroman pauk' (to je bila jedina soba bez kamera) kojeg je morala vidjeti. Zatim se čulo kako teško dišu u kupaonici. Zoe je kasnije rekla da joj je bilo neugodno sudjelovati u igri u kojoj su ukućani morali pozirati u različitim seksualnim pozama.

- Žalim zbog toga sada. Zbog svih ovih seksualnih izazova osjećam se jako neugodno. Užasno se sramim svog ponašanja u vili, nikada se ne bih ovako ponašala u vanjskom svijetu - zaključila je.

'Vratila bih vrijeme'

Vjerojatno je jedan od najzloglasnijih akcija na ekranu bila ona sa Zarom Holland. Kraljici ljepote (25) oduzeta je kruna Miss GB nakon spolnog odnosa s Alexom Bowenom u Hideawayu 2016. godine.

- Žalim zbog silnog seksa u emisiji - rekla je Zara za The Mirror u srpnju. Dodala je: 'Da mogu vratiti vrijeme unatrag, vratila bi ga. Znam da nisam učinila ništa protuzakonito, tada sam imala dvadeset godina, nemam se čega sramiti, ali da, to je moje najveće žaljenje'.

'Nije bila najbolja ideja'

Veza Montane Brown s Alexom Beattieom potrajala je samo nekoliko tjedana kada su napustili vilu. I Montana (25) sa žaljenjem priča o svojim seksualnim odnosima tijekom emisije 2017. godine.

- Kada gledam unatrag, seks na TV-u nije bila najbolja ideja. Moj savjet novim nadama je da to ne čine. Da sam mogla učiniti drugačije, ne bih to ponovila - rekla je 2018.

'Mama je prestala razgovarati sa mnom'

Obožavatelji Geordie Shore obožavali su lude zvijezde zvijezda - no neki od glumaca sada kažu da žale zbog nekih seksi ekscesa. Vicky Pattison (33) čak je otkrila da je njezina obitelj bila nastradala kad su saznali da je imala seks na ekranu sa svojim tadašnjim partnerom Riccijem Guarnacciom.

- Najgore u vezi seksa na TV -u bilo je to što je moja mama prestala pričati sa mnom godinama kad je to saznala - rekla je Vicky za The Mirror, piše The Sun.