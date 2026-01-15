Seksolog otkrio u kojoj dobi žene doživljavaju najbolji seks

Uvriježeno je mišljenje da su dvadesete godine vrhunac života u svakom pogledu, uključujući i onaj seksualni. Mladost, energija i tijelo bez tragova starenja često se nameću kao ideal, no kada je riječ o ženskom seksualnom zadovoljstvu, znanost i iskustva tisuća žena otkrivaju potpuno drugačiju, mnogo zanimljiviju priču. Najnovija istraživanja i mišljenja seksologa upućuju na to da najbolje godine za seks dolaze znatno kasnije, a razlozi za to su duboko ukorijenjeni u psihološkoj i emocionalnoj zrelosti.

POGLEDAJ VIDEO: Seks savjeti

Pokretanje videa... 00:56 Seks savjeti | Video: KanalRi

Zaboravite dvadesete, zlatno doba tek dolazi

Dok se dvadesete često opisuju kao razdoblje istraživanja i otkrivanja, za mnoge su žene to ujedno i godine nesigurnosti, pritiska i fokusa na zadovoljavanje partnera, ponekad i nauštrb vlastitog užitka. No, kako godine prolaze, prioriteti se mijenjaju. Prema opsežnoj studiji koju je provela aplikacija za praćenje plodnosti Natural Cycles, na uzorku od dvije tisuće i šesto žena, pokazalo se da žene najbolji seks u životu doživljavaju s 36 godina i kasnije. Ispitanice su odgovarale na pitanja o učestalosti orgazama, osjećaju privlačnosti i općem uživanju u seksualnim odnosima, a rezultati su jasno pokazali da zrelost donosi značajne prednosti.

Slični podaci potvrđuju da je dobna skupina između 35. i 45. godine za mnoge razdoblje u kojem prijavljuju najveće seksualno ispunjenje. Žene u tridesetima, a posebno u razdoblju između 27. i 45. godine, često imaju snažniji libido, češće doživljavaju intenzivnije orgazme i što je najvažnije, osjećaju se slobodnije u vlastitom tijelu.

Samopouzdanje kao ključni sastojak vrhunskog užitka

Što se točno mijenja s godinama? Odgovor nije samo u fiziologiji, već ponajviše u psihologiji. Žene starije od 35 godina u pravilu imaju više samopouzdanja. Godine iskustva, kako životnog tako i seksualnog, uče ih što žele, što im odgovara i kako to iskomunicirati. Nestaje potreba za ugađanjem pod svaku cijenu, a raste svijest o vlastitim potrebama. One bolje poznaju svoje tijelo, znaju koje vrste dodira i stimulacije ih dovode do vrhunca te se ne srame to zatražiti od partnera.

Foto: ANDOR BUJDOSO

Ovu tezu potkrepljuju i statistički podaci. Istraživanja su pokazala da se čak 54 posto žena u dobi od 18 do 30 godina bori s postizanjem orgazma, dok je taj postotak u dobnoj skupini od 31 do 45 godina osjetno manji i iznosi 43 posto. Još je legendarni američki biolog i seksolog Alfred Kinsey tvrdio da žene u tridesetima doživljavaju više orgazama nego u bilo kojem drugom životnom razdoblju, a suvremena znanost to samo potvrđuje. Emocionalna zrelost, bolja komunikacija u vezi i opuštenost ključni su faktori koji seks iz čisto fizičkog čina pretvaraju u duboko ispunjujuće iskustvo.

Iznenađenje: Vrhunac može stići i nakon 45. godine

Ako ste mislili da su tridesete i rane četrdesete krajnji vrhunac, prevarili ste se. Jedno drugo istraživanje, provedeno putem aplikacije Lover na uzorku od tisuću i petsto žena, donijelo je iznenađujući zaključak: žene najveće zadovoljstvo tijekom seksualnih aktivnosti osjećaju u dobi od 45 do 54 godine. U tom razdoblju, unatoč hormonalnim promjenama koje donosi perimenopauza, mnoge žene doživljavaju svojevrsnu seksualnu renesansu.

Doktorica Britney Blair, suosnivačica aplikacije Lover, pojasnila je da žene oko pedesete godine imaju učestaliji orgazam, što pripisuje kombinaciji iskustva, samopouzdanja i smanjenog stresa oko pitanja poput kontracepcije i trudnoće.

​- Žene u zrelijoj dobi oslobođene su mnogih pritisaka s kojima su se suočavale u mladosti. One su direktnije, znaju što žele i ne boje se preuzeti inicijativu, što njihov seksualni život čini kvalitetnijim i ispunjenijim - istaknula je dr. Blair.

Rašireni mit da žene u srednjoj i starijoj dobi gube interes za seks potpuno je pogrešan. Iako promjene u razini hormona mogu utjecati na uzbuđenje ili lubrikaciju, to su prepreke koje se uz modernu medicinu i otvorenu komunikaciju lako mogu prevladati. Štoviše, emocionalna povezanost s partnerom, koja s godinama često jača, postaje snažan afrodizijak koji nadilazi čisto fizičku privlačnost.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

U konačnici, čini se da je tajna najboljeg seksa u životu manje vezana uz biološki sat, a mnogo više uz onaj psihološki. Godine donose mudrost, samoprihvaćanje i slobodu, a upravo su to sastojci koji, kako potvrđuje znanost, otvaraju vrata najintenzivnijem i najispunjenijem seksualnom iskustvu koje žena može doživjeti.