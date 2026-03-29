Seksolog upozorava: Prestanite koristiti ovo kao lubrikant

Međutim, stručnjaci upozoravaju da korištenje proizvoda koji nisu namijenjeni za intimnu upotrebu može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, od neugodnih iritacija do teških infekcija i oštećenja zaštite.



Mit o bezopasnoj slini: Zašto je pljuvačka loš izbor?

Iako je najdostupnija i naizgled najprirodnija alternativa, pljuvačka je jedan od najgorih izbora za lubrikaciju. Glavni problem leži u bakterijama. Usna šupljina dom je mikroorganizmima koji se drastično razlikuju od onih u vaginalnoj flori. Kada se te bakterije unesu u vaginu, narušavaju njezinu osjetljivu pH ravnotežu, što može dovesti do razvoja bakterijske vaginoze ili gljivičnih infekcija. Osim toga, pljuvačka se vrlo brzo suši i gubi svoju klizavost, što zapravo povećava trenje i može uzrokovati sitne, nevidljive pukotine na sluznici. Te mikrotraume postaju ulazna vrata za razne patogene.

Stručnjaci posebno ističu rizik od prijenosa spolno prenosivih bolesti. Mnogi nisu svjesni da se infekcije poput genitalnog herpesa, gonoreje, klamidije, HPV-a i sifilisa mogu prenijeti putem sline. Ako partner ima aktivnu, čak i asimptomatsku infekciju u ustima ili grlu, korištenje sline kao lubrikanta može dovesti do zaraze.

Kuhinjski ormarić nije vaša riznica lubrikanata

Mnogi vjeruju da su prirodni proizvodi poput kokosovog ili maslinovog ulja siguran izbor. Iako su neke vrste ulja, poput djevičanskog kokosovog ulja, manje iritantne od sintetičkih proizvoda, ključna opasnost leži u njihovoj interakciji s kontracepcijom. Ulja i sve druge tvari na bazi masti razgrađuju lateks, materijal od kojeg je napravljena većina kondoma. Istraživanja su pokazala da ulje može uništiti integritet lateks kondoma u samo šezdeset sekundi, čime se drastično povećava rizik od neželjene trudnoće i spolno prenosivih bolesti. Čak i ako ne koristite kondome, ulja mogu začepiti pore i teško ih je isprati, što stvara pogodno tlo za razvoj bakterija.

Posebno su opasne namirnice koje sadrže šećer, poput meda ili raznih sirupa. Šećer je izravna hrana za gljivicu Candida albicans, glavnog uzročnika vaginalnih gljivičnih infekcija. Korištenje takvih tvari gotovo jamči razvoj neugodne i tvrdokorne upale. Kako ističe dr. Cindy Meston, profesorica kliničke psihologije:

- Ako nešto nije dizajnirano za genitalije, tamo ni ne pripada. Vaša vagina zaslužuje bolje od proizvoda iz smočnice.

Kozmetika iz kupaonice koja mora ostati podalje od spavaće sobe

Losioni za tijelo, kreme za ruke, sapuni i šamponi često sadrže sastojke koji su pogubni za osjetljivu sluznicu genitalnog područja. Mirisi, alkoholi i konzervansi poput parabena mogu izazvati snažne alergijske reakcije, peckanje i kontaktni dermatitis. Sapun i šampon, osim toga, imaju visok, lužnat pH koji uništava prirodnu kiselost vagine. Zdrava vagina održava kiseli pH između 3,8 i 4,5, što je ključno za obranu od štetnih bakterija. Korištenje lužnatih proizvoda uništava laktobacile, "dobre" bakterije, i otvara put infekcijama.

Jedan od najčešće korištenih, ali i najopasnijih proizvoda je vazelin. Budući da je derivat nafte, ne otapa se u vodi i stvara nepropusni sloj na sluznici koji zarobljava bakterije. Istraživanja su povezala korištenje vazelina kao lubrikanta s 2,2 puta većim rizikom od razvoja bakterijske vaginoze. Poput drugih uljnih proizvoda, vazelin također uništava lateks kondome.

Što je sigurna alternativa u nuždi?

Ako se nađete u situaciji bez namjenskog lubrikanta, postoji nekoliko opcija koje su znatno sigurnije od gore navedenih. Najbolji izbor je stopostotni, čisti gel aloe vere, bez dodanog alkohola, mirisa ili bojila. Aloe vera je na bazi vode, pa je sigurna za korištenje s kondomima i nježna prema sluznici. Ipak, i ona se može relativno brzo osušiti. Djevičansko kokosovo ulje može poslužiti kao alternativa, ali isključivo ako ne koristite zaštitu od lateksa.

Ipak, seksolozi i ginekolozi su jednoglasni u preporuci.

​- Najbolje je uvijek odabrati lubrikante koji su posebno formulirani za intimnu upotrebu, poput onih na bazi vode ili silikona. Oni su klinički testirani, pH uravnoteženi i kompatibilni s kondomima, čime osiguravaju i užitak i zdravlje - savjetuje psihologinja i certificirana seksualna terapeutkinja dr. Kate Balestrieri.