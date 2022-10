Seksualna kompatibilnost: Postoji 5 'jezika požude' - koji ste vi tip, a koji vaš partner?

Seksologinja i edukatorica Jaiya posvetila je dobar dio karijere otkrivanju novih spoznaja o tome kako ljudi reagiraju kad su uzbuđeni, odnosno na koji način tada 'komuniciraju' s partnerom. Skovala je termin 'jezik požude' i opisala nekoliko različitih načina komunikacije u tim trenucima, pa nije naodmet istražiti što je ono što vas i partnera pokreće, piše portal MyImperfectLife.

Dakle, evo što trebate znati prije nego što otkrijete koji jezik požude je onaj kojim najčešće progovarate, odnosno onaj kojim se partner obraća vama:

Kojih pet jezika požude postoji?

Jezici ljubavi su zapravo radnje i stvari koje pokazuju koliko nam je stalo do onih koje volimo (kroz služenje partneru ili darove, na primjer). Način na koji to pokazujete pokazuje i što vas pokreće i pali u odnosu, te predstavlja svojevrsni seksi ekvivalent ljubavnim jezicima. Ima ih pet i mogu biti vrlo korisni bez obzira na to je li vam primarni cilj podići vašu vezu na novu razinu, istražiti seksualne fantazije ili jednostavno uživati u intimnom trenutku s partnerom.

Evo koji su to 'jezici':

1. Senzualni jezik

Nije iznenađujuće čuti da oni koji gravitiraju prema ovoj vrsti jezika uglavnom 'progovaraju' kroz vizualno, osjet mirisa i okusa i slične asocijacije tijekom seksualnog odnosa. To su ljudi koji vole zapaliti omiljenu mirisnu svijeću, ili uživati u toploj kupki prije nego završe u krevetu s partnerom. Ljudi koji 'govore' senzualnim erotskim jezikom obraćaju pažnju na cijelo tijelo, a ne samo na očigledno osjetljiva područja, pa obratite pozornost na njihove erogene zone.

Imajte na umu da će se čovjek koji govori ovim jezikom ljubavi osjećati jako neugodno ako je oko njega neuredno, kaotično i zapušteno i teško će se predati u odnosu

2. Seksualni jezik

Oni s izrazito seksualno erotskim planom prionu na posao i fokusiraju se na finale: eksplozivan orgazam (možda čak i više njih, ako imate sreće). Dok stručnjaci za seks potiču parove da uživaju u svim trenucima intimnosti, možda isprobavanjem nekih ideja za predigru, veća je vjerojatnost da će oni biti laserski fokusirani samo na kraj i najbolje je ne tjerati ih da puno prčkaju prije toga. Strpljenje ne pomaže svima.

3. Energičan jezik ljubavi

Ono što govorite, kako se prilagođavate trenutku, kako flertujete, sve je od velike važnosti. Energični erotski plan vjerojatno neće žuriti, stoga uživajte u svim trenucima, od prljavog razgovora do smijeha, poljubaca i svega onog između plahti.

4. Nastrani jezik ljubavi

Kao što izraz sugerira, to su ljudi koji su voljni isprobati niz različitih stvari i nemaju problem s prelaženjem granica. To može značiti da će se rado poigrati s lisicama, pa i manje konvencionalnim bičevima. Suprotno od tog jezika požude bio bi nedostatak osjećaja za avanturu i znatiželju.

5. Promjenjiv jezik

Svatko želi da njegov partner ima neke aspekte ove osobnosti, jer se osjećaju najpotpunije dok ispunjavaju partnerove želje. To hrani njihovu seksualnu radost. No, nemojte pretjerivati s tim koliko pažnje tražite, to ih može i razočarati.

Imajte na umu da se jezik kojim komunicirate vi ili partner može mijenjati tijekom vremena, ovisno o životnim fazama. Zato povremeno provjeravajte sebe i partnera i ne zaboravite da je komunikacija uvijek ključna za dobar seks, bez obzira na to što vam se čini kojem profilu da pripadate.



