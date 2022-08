Evo zašto u vezama s vremenom nestaje požuda i kako ju vratiti

Jednom mi je seksualni terapeut rekao da mu dolaze parovi koji su zajedno po 20 godina i koji tvrde da im je seksualni život jednako požudan kao na početku veze. U tom slučaju postoje samo tri opcije: da lažu, da nemaju dobar seks od samog početka ili je seks sve što su oduvijek imali jer nisu emocionalno povezani, kaže Tracey Cox i dodaje da se zavaravaju svi koji smatraju da je moguće zadržati početnu strast jednako jakom cijeli život.

POGLEDAJTE VIDEO: Seks nakon pomlađivanja vagine

Otkrila je pet razloga zašto požuda u vezi može nestati:

1. Kad počnu živjeti zajedno ljudi se opuste

- Jednostavna psihološka formula kaže da uvijek želimo ono što ne možemo imati i ukoliko je nešto sto posto sigurno, to gubi na privlačnosti. Jednom kada se uselite sa svojim partnerom, seks je na dohvat ruke 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Ne morate ništa planirati, gdje i kako ćete se prepustiti strastima, već sve što trebate je okrenuti se i toplo tijelo je na dohvat ruke - objašnjava Cox.

Prisnost je, kaže, prigušivač želje za oba spola jer odmah uklanja tri mogućnosti za osjećaj uzbuđenja, a to su nedostupnost, avantura i misterija.

- Predanost se, također, temelji na primitivnom uvjerenju da, jednom kada potjera završi i plijen je osvojen, to više nije vrijedno posjedovanja. Sa predanošću nestaju stvari koje pokreću seks pred obvezama, a to su nešto novo, rizik i pomicanje granica. I ne samo to, većina parova se toliko opusti da sjede jedno pored drugoga na kauču sa masnom kosom dok grickaju nešto. On nju vidi bez šminke, sa maskom na licu, ona njega promatra dok podrezuje nokte. Sve to je teško za stvaranje požude, ali sve to je i dio ljudskog bića koje se ne može cijelo vrijeme ponašati savršeno ili savršeno izgledati - pojasnila je Cox.

2. Hormoni 'medenog mjeseca' su unaprijed programirani da se isključe

- Studija jednog od vodećih neurologa u svijetu trajala je 30 godina i otkrila kako postoji razlog zašto se ti moćni, opijajući hormoni ljubavi i seksa prestanu nagomilavati u našem mozgu nakon oko devet mjeseci od početka veze. Završava se 'razdoblje medenog mjeseca', taj vrtoglavi, požudni oblik kada smo poput zečeva. To se događa kako bismo dobili priliku napraviti logičnu i razumnu procjenu partnera te vidjeli jesu li dobar izbor za dugoročnog partnera - kaže ova seksualna terapeutkinja.

Potrebna nam je bistra glava kako bismo mogli zaključiti je li partner podoban za potencijalnog roditelja naše djece. Znanstvenici vjeruju da je naš mozak unaprijed programiran tako da zaustavlja opskrbu hormonima požude kako bismo dobili priliku kritički promotriti partnera i procijeniti njegovu snagu, ali i slabosti.

Istraživač dr. Fred Nour vjeruje da svaka faza ljubavi ima temeljnu evolucijsku svrhu. Požuda nas povezuje, a objektivnost je potrebna da bi nas usmjerila prema dugoročnom opredjeljenju.

- Većina ljudi pretpostavlja kako 'presušivanje tih hormona' znači da se odljubljujemo od partnera. U stvarnosti je sasvim suprotno, majka priroda nas priprema za to da se smjestimo negdje zajedno i imamo bebe. Seksualni hormoni se s razlogom zamjenjuju 'hormonima maženja', poput oksitocina - objasnila je Cox.

3. Požuda nas istroši

- U početku razmišljamo kao o pravoj ljubavi, ali zapravo je čin zaljubljivanja privremeno, glupavo stanje koje ne možemo održati niti iz fizioloških razloga ni iz praktičnih. Sve je tada u drugom planu, posao, održavanje prijateljstava, briga o biljkama i kućnim ljubimcima... Kad se prvi put sretnete, dugo želite biti zajedno. Želite provesti jedno uz drugoga svaku milisekundu vremena i ništa drugo nije važno - kaže Cox.

Dodaje da je ta euforija stvorena koktelom moždanih hormona slična onoj koji stvara kokain. Visoke doze dopamina i serotonina znače da se osjećate kao da vam san nije potreban, ne trebate jesti i imate neograničenu energiju. Ali, ostati dugo u toj fazi bi istrošilo naše tijelo.

Svaki čovjek dugoročno treba mir i rutinu kako bi mogao funkcionirati. Trebamo vrijeme provedeno s prijateljima i obitelji, a trebamo i svojem poslu posvetiti nešto pažnje. Moramo moći kvalitetno spavati i jesti da bismo bili zdravi.

- Osjećaj požude je sjajan, ali nije toliko sjajan za naše zdravlje, karijeru i odnose sa drugim ljudima - naglašava stručnjakinja.

4. Seks više nije dovoljno bitan da se planira

- Uvijek me dobro nasmiju izjave tipa: 'Mrzim noćne izlaske jer mrzim planiranje seksa. Seks bi trebao biti spontan'. Tada ih pitam jesu li u početku uživali u seksu s partnerom, a oni odgovaraju da itekako jesu te da je to bilo najbolje od svega. Ljudi nikada ne planiraju seks više nego kada su početku veze. Većina nas razmišlja intenzivno o tome kako seks učiniti sjajnim kada prvi put upoznamo nekoga tko nam se sviđa - kaže Cox.

Tada se bavimo mislima kako ostaviti najbolji mogući dojam - što obući, kakvo donje rublje izabrati, spavaća soba je sva blistava i čista, osvjetljenje prigušeno...

- Budući da u tom razdoblju pokušavamo zavarati partnera i natjerati ga da se zaljubi u nas, trudimo se poticati seks čak i kada nam nije do toga, što naš libido drži na visokom nivou. Kako vrijeme prolazi, razina našeg napora opada. Opet sve postaje normalno, ali požuda voli puno pažnje. Prestanete li je hraniti, ona propada i umire - upozorila je.

5. 'Seks vođen požudom nije pravi seks'

- Spontana požuda koju iskusimo u početku veze, je u potpunosti bez napora, dovoljno je da mislimo na partnera ili ga vidimo, i uzbudimo se. Problem je u tome što to nije pravi seks. Većinu erotskog uzbuđenja proizvode hormoni mozga, a ne ono što je zaista pred vama. Niski seksualni nagon, užasna tehnika ili naginjanje prema sebičnosti je ono što taj intenzivan početni poticaj lukavo prikriva - smatra Cox.

Jednom kada se taj početni seksualni poticaj istroši, suočavamo se sa realnošću, često drugačijom od onoga što se prvotno činilo. Na primjer, morate voditi neugodne rasprave o tome što vam je sada potrebno da biste doživjeli vrhunac ili kakvom se 'vilinskom prašinom morate poprskati' da biste uživali u seksu.

- U to nema apsolutno nikakve sumnje, seks u dugoročnim vezama postaje manje vođen požudom. Ali, ne očajavajte, mnogi parovi pronalaze manje intenzivnu fazu koja je jednako ugodna, samo da drugačiji način - zaključila je Cox.

Savjeti za oživljavanje strasti i bolji seks

Detektirajte 'ubojice seksa'

Ne možete imati sjajan seks ako su vam međusobni odnosi u vezi loši i stalno se sukobljavate. Sjednite zajedno, porazgovarajte i identificirajte 'ubojice seksa' u vašoj vezi, a potom poradite na tome.

Imajte redovite seksualne odnose

Provjeravajte svaki mjesec što je bilo dobro u seksu, a što baš i ne pomaže. Razmislite kakve novitete biste mogli unijeti u vođenje ljubavi kako bi potaknuli strast. Pokušajte održavati redovite seksualne odnose, nekada će biti jako dobri, a ponekad osrednji, no sve je to normalno.

Prigrlite svoju 'prljavu' stranu

Nemojte strahovati od partnerove reakcije i vjerovati da vas želi vidjeti samo u čednom izdanju. Spomenite igrice ili poze koje biste željeli iskušati. Vrijeme je da se oboje maknete iz zona udobnosti i riskirate za više strasti u vezi.

Nastavite se zabavljati

Nemojte vođenje ljubavi shvaćati previše ozbiljno, zabavljajte se. Neka se smijeh ori vašom spavaćom sobom kada tijekom seksa nešto krene po zlu. Budite razigrani.

Isprobajte seksualne igračke

Provjerite zajedno što se sve nudi na tržištu i izaberite nešto što bi vas moglo dodatno uzbuditi. Već i samo biranje seks igračaka će probuditi strast među vama, prenosi Daily Mail.

Najčitaniji članci