Seksualne fantazije koje su ljudi iskusili i ne preporučuju ih

Većina nas ima seksualne fantazije, no kako ističe portal Psychology Today, to što ih imamo ne znači uvijek da će se i ostvariti u stvarnom životu. Nije čak ni često. No, što se događa kad ljudi pokušaju ostvariti svoju fantaziju, ili kad to zaista učine?

Prema ljudima koji su se na Redditu uključili u temu pod nazivom: Ima li neka seksualna fantazija koju nikome ne biste preporučili?, nije ih malo i vrlo su - zanimljive, piše Huffington Post. Evo izbora njih desetak:

1. Čokoladna infekcija

“Prijatelj iz srednje škole je svoju djevojku (njene intimne dijelove tijela) premazao čokoladnim sirupom. Od toga je dobila ludu gljivičnu infekciju", napisao je jedan komentator.

2. Seks u pustinji

"Seks u pustinji noću, po povratku iz Vegasa. Jezive pustinjske zvijeri ne spavaju noću", komentirao je drugi.

3. U skladištu

“Postoji vrijeme zatvaranja i ako ga propustite, zaglavit ćete iza zatvorenih vrata preko noći. Ljudi koji tamo žive tada počnu šuškati«.

4. Alatkom u alkohol

“Saznao sam na teži način da ako gurneš spolovilo u čašu crnog vina, vino ulazi ravno u urinarni trakt. I jako je neugodan osjećaj! Jako!"

5. U knjižnici pod kamerama

“Knjižnica. Posvuda su kamere i - bit ćete uhvaćeni", piše jedan komentator. "Radio sam u knjižnici i imali smo učionice koje si mogao rezervirati na sat, dva ili tri. Bile su prilično zvučno izolirane, ali su imale velike prozore u koje je svatko tko je prolazio mogao pogledati. Zato bi ljudi pred prozor dogurali bijelu ploču, tako da su svi znali što se iza nje događa".

6. 'Freequent flyer milje'

"Vjerujte mi, toaleti u avionima su sve manji i manji. A ljudi vas uvijek primijete", kaže jedan od komentatora.

“Iskreno ne razumijem kako ljudi ne bi primijetili, osim ako nisi u prvoj klasi, ili na posebnom letu. Na koncu, svaki put kad odete na WC u avionu, nekoliko ljudi čeka vani".

7. Neobična mjesta

“Većina fantazija o 'seksanju na neobičnom mjestu' prema mom iskustvu brzo se pretvori u lekciju o tome zašto ljudi obično koriste samo krevet. To je kao da imate fantaziju 'jesti juhu lopatom'. Naravno, to se može, ali žlice postoje s razlogom", stoji u jednome od komentara.

8. Premala kada

“Romantično zajedničko kupanje je jako teško ostvarivo osim ako nemate jako veliku kadu. Inače vode ima posvuda.”

9. Sve što uključuje bivšeg

“Vjerujte mi, zvuči uzbudljivo u teoriji, ali samo otvara zbrku.”

10 Seks pod tušem

"Koje su šanse da ostanete suhi?"

11. Seks utroje

“Trojka. Da želim razočarati dvoje ljudi istovremeno, večerao bih s oba roditelja.”

12. Seks radi rasploda

"Ova prokleta djeca su jako skupa.”, kaže jedan komentator.