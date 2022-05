Seksualni život životinja: Pauci vole vezanje i oralni seks, a jastog ne da spermu bilo kojoj...

Knjiga 'Bitch: A Revolutionary Guide to Sex, Evolution and the Female Animal', britanske zoologinje Lucy Cooke, istražuje različite seksualne prakse u životinjskom carstvu.

Svojim vlastitim istraživanjem i intervjuima sa stručnjacima za određene vrste, Cooke otkriva vrlo raznolike i često iznenađujuće seksualne navike koje su neke vrste razvile.

Neke od njihovih navika se i ne razlikuju toliko od ljudskih aktivnosti u spavaćoj sobi.

Nekoliko vrsta pauka upušta se u malo 'ropstva', a jedna posebno - Caerostris darwini - čak prakticira i oralni seks kako bi povećali šanse za parenje. Također, i kitovi su jedna od rijetkih vrsta, uz ljude, koja doživljava menopauzu, a povrh toga, u tom periodu imaju seks s mlađim ljubavnicima, što ih čini 'pumama'.

Mužjaci nekih vrsta se ističu po nekim specifičnostima. Jastozi, na primjer, 'čuvaju' svoju spermu, odbijaju se pariti sa starijim ili manje atraktivnim primjercima kako bi zadržali svoju najsnažniju spermu za mlađe ženke.

Vrlo 'uvrnuti' seksualni život pauka

Možda je teško povjerovati da pauci uživaju u vrlo 'vrućim' sesijama parenja. Spolni život pauka zauzima središnje mjesto u Lucynoj knjizi. Kod pauka je ženka zadužena za selekciju i reprodukciju - ona bira mužjaka s kojim se želi razmnožavati, kako bi njezino potomstvo imalo najbolje gene.

Postoji 45.000 vrsta pauka, a kod većine njih ženke imaju prednost kada je u pitanju parenje. Dok je glavni cilj mužjaka nastaviti naslijeđe, prioritet ženki je pohraniti puno masti kako bi kasnije u životu mogle rađati zdravu bebu.

Poznato je da ženke pauka jedu svoje seksualne partnere, a da ne trebaju mužjake kako bi unaprijedile vrstu, apsolutno bi ih izbjegavale, rekao je autorici Dave Clarke, glavni čuvar beskralježnjaka u zoološkom vrtu u Londonu.

Clarke, čiji posao uključuje parenje vrsta koje žive u zatočeništvu u zoološkom vrtu, rekao je da je tužan zbog mužjaka pauka i vrlo ozbiljno shvaća njihovu reprodukciju. On nadzire i reprodukciju pauka koji jedu ptice - divovskih primjeraka koji mogu biti veliki i do 30 cm.

Seks pauka posebno je zamršen. Mužjaci nemaju penise i moraju proizvoditi spermu koja se pohranjuje u dva dodatka nalik nogama nazvana - pedipalpi. Moraju zauzet specifičan položaj - koji se razlikuje od jedne vrste do druge - a zatim moraju uspješno umetnuti obje svoje nogice, odnosno pedipalpe u genitalni prorez ženke pauka, jednu po jednu.

Misija je za njih još opasnija činjenicom da su ženke pauka ubojite i neće oklijevati usmrtiti i pojesti mužjaka ako nisu raspoložene za parenje, ili ako jednostavno žele zalogaj.

- Clarke je tijekom godina pokupio nekoliko trikova, a najbitnije je osigurati da ženka bude sita i napita prije nego što joj se predstavi osmonožni Casanova - napisao je Cooke.

Glad je glavni razlog zbog kojeg će 'krenuti' na njega.

- Ako ženka neko vrijeme nije jela, prve misli su joj hrana, a prve misli mužjaka bit će parenje, jer on je zbog toga ovdje - rekao joj je Clarke. Kako bi preživjeli pokušaj razmnožavanja, neke vrste mužjaka razvile su zamršene rituale parenja.

Cooke je u knjizi navela neke od tih praksi.

Pauk - Pisaurina mira - jedan je od tridesetak vrsta pauka koji sudjeluju u onome što bi ljudi nazvali 'ropstvom'.

- Mužjak se šulja na ženkinu ​​mrežu i veže je, koristeći par posebno razvijenih ekstra dugih nogu kako bi se mogao držati podalje od njezinih očnjaka dok svojim vlastitim svilenim nitima obmotava njezine udove - otkriva Cooke. Sa vezanom ženkom, mužjak se može pariti sigurno i ležernim tempom, uzimajući vremena za višestruko umetanje pedipalpa, povećavajući mogućnost prijenosa sperme i oplodnje.

U međuvremenu - Caerostris darwini - razvio je ono što bismo nazvali oralnim seksom.

- Muškarac svoju ljubavnicu prvo veže svilom, a zatim slini na njezine genitalije prije, tijekom i nakon parenja - opisala je Cooke. Zoologinja dodaje kako mužjak pauka možda to čini kako bi se riješio sperme koju je ostavio drugi mužjak.

Lucy napominje i to da oralni seks rijetko prakticira netko tko nije sisavac te da stručnjaci ne znaju razlog zašto se pauci upuštaju u navedenu praksu.

Seks u troje je također uobičajen kod - Rabidosa punctulata - i najsigurniji način razmnožavanja za mužjake ove vrste. Mužjaci koji naiđu na par paukova koji se pari pridružit će se zabavi, iskorištavajući činjenicu da ženku odvraća drugi mužjak kako bi on možda izbjegao hitac. I dok su neki istraživači primijetili neke sparinge između mužjaka, Cooke otkriva da su pauci vrlo 'uredni' kada su u pitanju trojke i da će mužjaci čekati i naizmjence umetati svoje palpe u ženku.

Možda najekstremnija praksa među njima, i ona koja najmanje nalikuje onome što se događa u našim spavaćim sobama, je ta u kojoj mužjak pauka određene vrste odmah umire nakon što prodre u ženku i ostaje visjeti s njezina tijela 15 minuta nakon dramatične smrti.

- On umire odmah, ali može počivati ​​u miru znajući da je položio život u ime ovjekovječenja svojih gena - objasnila je Cooke.

Tajne taktike muškog Topija

Za potrebe knjige, Cooke je razgovarala s Jakobom Bro-Jørgensenom, jednim od vodećih svjetskih stručnjaka za seksualnu praksu Topija - vrste antilopa pronađene u podsaharskoj Africi. Njihova sezona parenja je vrlo intenzivna, jer se odvija samo jedan dan u godini, tako da mužjaci i ženke imaju samo jednu godišnju priliku za razmnožavanje.

- Ovaj kratki period plodnosti dovodi do dvadesetčetverosatnog ludila seksualne aktivnosti. Bro-Jørgensen je to izračunao - piše Cooke u knjizi. Unutar ove vrste ženke odlučuju s kim se žele pariti, a mužjake koji ih ne zanimaju će odbiti. Mužjaci su skloni postati 'prevaranti' i pribjegavaju trikovima kako bi bili sigurni da će se pariti.

Tijekom razdoblja parenja, oko stotinu mužjaka će se raširiti i vlastitim izmetom označiti svoje teritorije, objasnila je Lucy. Ženke će otići na teritorij mužjaka s kojima se žele pariti, a budući da je vrijeme bitno, neće se dugo zadržavati na istom mjestu. To znači da ako mužjak ne uspije impresionirati ženku, ona napušta njegov teritorij što je brže moguće kako bi pronašla boljeg partnera.

- Svaka se ženka u prosjeku pari s četiri mužjaka, dok neke dosegnu čak dvanaest različitih partnera u ovom ograničenom vremenskom roku - objasnila je Lucy. Ali mužjaci koji su odbijeni pribjegavaju raznim taktikama kako bi se parili sa svojim omiljenim ženkama.

Na primjer, mužjak može 'oglasiti alarm' kako bi upozorio ženku na moguće hijene ili lavove u blizini kada to nije istina, tako da ženka ostane s njim.

'Čuvari' sperme

Neke vrste moraju biti pažljive kada je u pitanju razmnožavanje - neki mužjaci nemaju izbora pa moraju biti posebno selektivni oko toga s kojom će se ženkom upariti - pa sve do toga koliko su sperme spremni izdvojiti, objašnjava Cooke.

Na primjer, bodljasti jastozi i riba Calotomus carolinus proračunavaju količinu svog ejakulata prema ženkama. Čimbenici kao što su dob, zdravlje i društveni položaj pa čak i prethodno parenje s drugim mužjacima, utjecat će na odluku o tome koliko će sjemena dobiti ženka. Kod nekih drugih vrsta mužjaci su odlučni zadržati svoju spermu za najbolju ženku čak i za onu koja se smatra neprikladnom.

Cooke je otkrila i kako neki europski čvorci - male sive ptice, i neki cvrčci redovito odbijaju seks. Neki mužjaci čak tjeraju ženke koje im naiđu kako bi zaštitili svoju spermu za 'odabranu'.

Orke prolaze kroz menopauzu nakon čega imaju seks s mlađim mužjacima

Cooke je u knjizi objasnila da je menopauza iznimno rijetka u životinjskom carstvu. Među vrstama, ženke rijetko žive nakon plodnih godina, osim orke. Jedna kanadska orka, pod nadimkom 'Baka', živjela je do 75 godina, što ju je učinilo najstarijom orkom ikada zabilježenom. Istraživači su otkrili da iako se Baka prestala razmnožavati u dobi od 40 godina, procjenjuje se da je živjela još 35 godina nakon i postala vođa svog jata od 70 pripadnika.

To nije išlo u prilog prijašnjim uvjerenjima da su ženke kitova ubojice tu samo u svrhu reprodukcije i zadovoljstva mužjaka.

Tri istraživača mužjaka sa Sveučilišta Ontario 2013. su teoretizirali kako ženke prolaze menopauzu jer su mužjaci preferirali mlađe pripadnice. Međutim, Darren Croft, profesor ponašanja životinja na Sveučilištu Exeter, rekao je da nikada nije vidio da mužjaci orki favoriziraju mlađe ženke, te da je upravo suprotno.

- Rečeno mi je da je sasvim obrnuto; ženke orki u postmenopauzi imaju izražen seksualni život 'poput pumi' i često se viđaju kako traže željne mlade mužjake, pubertetlije, za seks - napisala je Cooke u knjizi.

Primati koji masturbiraju

Ne rade to samo ljudi. Postoji nekoliko ženskih primata za koje je poznato da se prepuštaju samozadovoljavanju, kako u zatočeništvu tako i u divljini. Početna hipoteza bila je da se životinje prepuštaju seksu samo radi razmnožavanja, a ne radi užitka, što sugerira da životinje ne bi trebale masturbirati. Međutim, istraživanja su dokazala da nekoliko vrsta voli s vremena na vrijeme solo seks.

- Britanska primatologinja Caroline Tutin dokumentirala je divlju ženku čimpanze pod nadimkom Gremlin koja pokazuje 'fascinaciju vlastitim genitalijama' - objašnjava Cooke, dodajući kako je ženka čimpanze također viđena kako trlja predmete poput lišća i kamenja o svoje genitalije.

Što se tiče načina na koji te ženke to vole, praksa se razlikuje od jedne do druge vrste. Ženke orangutana mogu masturbirati svojim stopalom, dok se tamarini trljaju o vlastiti rep ili druge meke površine.

U 1970-ima, kanadska antropologinja Frances Burton zapravo je ručno stimulirala tri ženke rezus makaka koristeći lažne penise majmuna kako bi vidjela mogu li postići orgazam.

'Zakrivljena' vagina ženki patke

Pojam pristanka nije osobito raširen u životinjskom svijetu, a patke su to morale naučiti na teži način. Čak 40 posto parenja patki je prisilno, a ženke nemaju autonomiju oko toga tko se s njima može pariti ili ne.

Međutim, njihove su vagine evoluirale kako bi zadržale oblik kontrole nad tim koji ih muškarac može oploditi. Istraživačica Patricia Brennan dokumentirala je raznolikost vagine i klitorisa među vrstama.

Vjerovalo se da je zbog toga što penis mužjaka patke patke izgleda kao vadičep, oblik ženske rodnice prilagođen njemu za potrebe parenja, donosi Daily Mail.

Objasnila je Cooke da ju je zaintrigirala činjenica da se iz ovih silnih parenja rađa samo dva do pet pačića. Stoga je prešla na obdukciju ženke kako bi pobliže pogledala kako njezina vagina radi i otkrila da je 'spiralna cijev' ženke puna suprotnih spirala koje ne vode nigdje u tijelu.

Brennan pretpostavlja da ženka patke može 'otvoriti' svoju 'cijev' kada je mužjak zainteresira, kao i da može ostati zatvorena ako ju isti ne zanima.

Iako to znači da mužjaci još uvijek zlostavljaju ženku, ovo je njezin način da zadrži kontrolu nad tim koji će mužjak postati otac njezinih pačića. Mužjaci koji imaju dulje penise moći će ići dalje u njezinu vaginu i imati veće šanse za razmnožavanje.

