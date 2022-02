Zašto psi naginju glavu kada im se obraćate? Oni obrađuju relevantne informacije. Postavite pitanje svom psu i postoji velika šansa da će nagnuti glavu dok razmišlja o svom odgovoru. Nagib glave je sladak pseći manevar koji ostavlja dojam da vaše štene obraća pažnju na vas.

Ali bilo je malo znanstvenih istraživanja koja analiziraju upravo ovo ponašanje. U novoj studiji o 'darovitim' psima, istraživači su otkrili da psi koji lako mogu naučiti imena svojih igračaka naginju glavu kada ih vlasnici zamole da donesu određenu igračku, donosi Treehugger.

I obično naginju glave dosljedno na istu stranu. Podaci su prikupljeni tijekom Genius Dog Challengea, serije eksperimenata koji su emitirani na društvenim mrežama, pokazujući pse kako preuzimaju svoje igračke po imenu.

Informacije su također dobivene tijekom ranije studije koja je istraživala kako neki psi mogu naučiti imena mnogih svojih igračaka. Istraživači su ove pse nazvali 'nadarenim učenicima riječi'.

- Počeli smo proučavati ovaj fenomen nakon što smo shvatili da smo svi vrlo često promatrali ovo ponašanje kada smo testirali pse na riječi - kaže glavna istraživačica Andrea Sommese, iz projekta Family Dog na Sveučilištu u Budimpešti.

- To je tako slatko, uobičajeno ponašanje, ali nismo znali zašto naši psi to rade, a prije svega, zašto tako često to čine - kaže istraživačica.

Daroviti učenici

Za svoj rad, istraživači su tražili dvije godine, tražeći pse koji su imali sposobnost brzog pamćenja imena svojih igračaka. Također su kreirali Genius Dog Challenge, istraživački projekt i kampanju na društvenim mrežama, kako bi pronašli 'najpametnije' štene. Pronašli su šest border kolija iz različitih zemalja, a koji su naučili imena igračaka samo dok su se igrali sa svojim vlasnicima. Za izazov, ovi nadareni učenici imali su tjedan dana da nauče nazive šest igračaka. Tijekom druge faze imali su tjedan dana da pokušaju naučiti nazive desetak igračaka.

- U svim našim eksperimentima otkrili smo da su ovi psi vrlo često naginjali glavu. Nije to bilo samo tijekom izazova, već i kada smo ih testirali svaki mjesec - kaže Sommese.

U jednom eksperimentu, istraživači su promatrali 40 pasa tijekom tri mjeseca dok su pokušavali naučiti imena dviju novih igračaka. Psi su sjedili ili stajali ispred svojih vlasnika kada su zamoljeni da donesu jednu od igračaka izgovarajući njeno ime. Na primjer, 'donesi uže' - psi bi zatim otišli u drugu sobu i pokušali dohvatiti ispravnu igračku.

Istraživači su otkrili da su nadareni psi, koji imaju sposobnost da uče riječi, nagnuli glavu u 43% vremena u odnosu na tipične pse koji su se naginjali samo u 2% ispitivanja. Rezultati su objavljeni u časopisu Animal Cognition.

Odabir strana

Psi, konji i druge životinje, uključujući ljude, pokazuju asimetriju u načinu na koji percipiraju svijet oko sebe. U interakciji s okolinom preferiraju jedno uho, oko, ruku ili šapu u odnosu na drugo. 'Tipičan način pokazivanja asimetrije, posebno kod ljudi, je rukopis. Većina nas su dešnjaci, ali još uvijek ima ljevorukih ljudi. Isto se može dogoditi i životinjama', kaže Sommese.

- Naravno, ne mora u njihovom slučaju uvijek biti 'ruka' ili šapa, može biti oko ili uho. Na primjer, kod pasa je čak i nagnutost repa kada mašu znak asimetričnog ponašanja - ističe. U studiji su istraživači otkrili da su psi pokazali asimetriju, gotovo uvijek naginjući glavu na istu stranu.

Što je s 'tipičnim' psima?

Istraživači kažu da nalazi sugeriraju da postoji veza između naginjanja glave i obrade relevantnih i značajnih podražaja. Ali njihovi su rezultati ograničeni jer su proučavali samo ove briljantne štence koji su naučili imena igračaka.

- Čak i ako 'obični' psi ne mogu naučiti imena mnogih igračaka kao što smo pokazali u našoj prethodnoj studiji, oni i dalje naginju glavu - dodaje Sommese. Čini se da bi čak i kod njih to mogao biti odgovor na značajne podražaje, ali još ne znaju što to znači za tipičnog psa.