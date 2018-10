Seksualno uzbuđivanje u vezi ne mora uvijek završiti seksom

Parovi koji su dugo u vezi tijekom godina zaboravljaju da je seksualno uzbuđivanje partnera dobro, tvrdi Stephen Snyder, autor knjige 'Love Worth Making: How to Have Ridiculously Great Sex in a Long-Lasting Relationship'.

Foto: Promo

- Žene često misle da je uzbuđivanje supruga bez namjere seksa okrutno. A ako se muškarac pobuni, misle da su obavezne spavati s njim - kaže Sanders koji to smatra pogrešnim i potiče parove da namjerno uzbuđuju supružnike te uživaju u uzbuđenosti koju su potaknuli kod svojeg partnera, bez ikakvih pritisaka.

- Kako dugogodišnja veza ne bi bila monotona i kako bi se partneri bolje povezali, ujutro prije odlaska na posao trebali biste se snažno zagrliti cijelim tijelom i strastveno poljubiti. Važno je i udahnuti partnerov miris te ga pogledati duboko u oči - tvrdi autor.

Dodaje da ova vježba traje u prosjeku samo dvije minute, a pozitivno djeluje na vezu i odnose u njoj. Izvoditi je možete i kad jedno od vas nije zainteresirano za seks. Treba se opustiti i uživati u tome da vas je vaš partner uzbudio, a ne promatrati to negativno.

