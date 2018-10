Ona obožava seks poze ‘žene na prvome mjestu’ i ‘katapult’

U pozi “sretne staze” muškarac će biti zadovoljan jer će u centru njegove pažnje biti ženine noge, stražnjica i bokovi, dijelovi tijela koji su muškarcima najčešće najprivlačniji, tvrdi Lisa Sweet, autorica knjige “365 sex positions: a new way every day for a steamy, erotic year”.

Foto: Promo

- Žena u pozi ‘sretne staze’ leži na leđima s objema nogama ispruženima u zrak kreirajući njima slovo V. Muškarac rukama drži njezine noge kod gležnjeva stopala i nalazi se iza ženinih nogu klečeći na stopalima. Ženi su ruke slobodne pa ima mogućnost stimulacije klitorisa - predlaže autorica.

- Poza ‘žena na prvome mjestu’ dovest će partnericu do višestrukih orgazama jer muškarčev fokus stavlja direktno na zadovoljavanje žene. Žena kleči na koljenima ravnih leđa, a rukama je naslonjena na pilates loptu, dok se muškarac nalazi iza nje i rukama je drži za bokove - opisuje autorica. Dodaje da će žena doživjeti višestruke orgazme i u pozi katapulta. Muškarac se u ovoj pozi konkretno odmara pa sjedi na podu ispruženih nogu u slovo V, a leđa su mu naslonjena na zid. Žena je okrenuta leđima muškarcu, nalazi se u čučnju i rukama se odguruje od poda, a muškarac joj pomaže držeći je rukama za bokove.

- Muškarci vole da se njihov trud u seksu nagradi oralnim seksom. Na kraju žena može muškarca zadovoljiti klasičnim oralnim seksom u pozi koja joj je udobna kako bi se u potpunosti mogla posvetiti zadovoljavanju njega. Žene mogu muškarca i iznenaditi ‘igrajući se lopticama”. Može u oralno zadovoljavanje uključiti i muškarčeve testise pa ih sisati što će muškarca prije dovesti do orgazma. One manje hrabre mogu milovati testise što će, uz dodatnu stimulaciju, ostaviti muškarca bez teksta i potpuno zadovoljenog - tvrdi autorica.