Selfiji otkrivaju puno o čovjeku, a nekad uzrokuju i prekid veze

Studija je pokazala da česta objava atraktivnih selfija može dovesti do ljubomore ili nesigurnosti vašeg partnera što može izazvati svađe pa i prekid veze

<p>Mnogi rado slikaju i objavljuju popularne selfije. No, nisu ni svjesni da pritom otkrivaju i više nego što fotografija prikazuje. Čini se da način na koji netko snima selfie može otkriti različite tajne o nečijem karakteru, ističe se u novom istraživanju, a ovisnost o selfijima mogla bi utjecati na vašu vezu.</p><h2>Što selfie otkriva o karakteru? </h2><p>U studiji Tehnološkog sveučilišta Nanyang iz Singapura ističu da i poza i kut snimanja selfija mogu otkriti više odlika nečije osobnosti. Stručnjaci kažu da se na osnovu selfija i izraza lica na njima mogu dokučiti razne osobne tajne i emocije. Na primjer, ako netko izgleda sretno i smije se na selfie fotografiji, on ili ona su vjerojatno dobronamjerni i susretljivi, zaključuje studija. </p><p>Oni koji snimaju selfije ispod lica mogu se prilagoditi na bilo kakve uvjete. Također, oni koji se slikaju na javnim mjestima čine se vrlo iskrenima.</p><h2>Ovisnost o selfijima</h2><p>Novo istraživanje akademika sa Sveučilišta Florida otkriva da osobe koje objavljuju puno selfieja na društvenim mrežama često znaju zbog toga ući u konflikt s ljubavnim partnerom.</p><p>Osobe koje objavljuju puno svojih fotografija su većinom osobe koje su zadovoljnije s izgledom svog tijela pa ih samouvjereno dijele na Facebooku, Instagramu... No, upravo zbog toga mogu izazvati svađu s voljenom osobom zbog ljubomore na pojačanu pozornost drugih korisnika i prijatelja na takve fotografije.</p><p>Autori studije spekuliraju s poveznicom između čestih objava atraktivnih selfieja jednog partnera s osjećajem ljubomore ili nesigurnosti drugog partnera. </p><p>Također, to može dovesti da jedan partner još pozornije prati aktivnosti svojeg partnera na društvenim mrežama pa se time još više živcira. To može dovesti do svađa, prevara, nesigurnosti pa čak i prekida odnosa. </p><p>Također, negativna strana objavljivanja selfieja može utjecati i na udaljavanje i među prijateljskim odnosima. Postoje znakovi da ljudi pokazuju manje intimnosti i emotivne podrške prijateljima koji su ovisni o selfiejima. Naime, mnogi ih smatraju narcisima pa zapuste odnos s takvim prijateljima ili poznanicima. </p>