Serije kao 'Prijatelji' ublažuju tjeskobne misli i opuštaju tijelo

Ispada da u uvodnoj pjesmi iz kultne serije Prijatelji, osobito u dijelu kada čujemo 'I'll be there for you' (biti ću tu za tebe) ima nešto.

Prema Distractify, psiholog klinike The Summit Marc Hekster, smatra kako ta serija ima ljekovitu moć te je naveo kako kontinuirano gledanje serija poput Prijatelja može pomoći u smirivanju i opuštanju kada ste tjeskobni.

Serija Prijatelji, jako je važna i vole je gledati sve dobne skupine, od onih najmlađih do onih najstarijih.

Hekster navodi kako je 20 godina radio s ljudima koji su tjeskobni te je zaključio kako kultne serije poput Prijatelja i Teorije velikog praska zaista ublažavaju tjeskobne misle i pomažu tijelu da se opusti.

Tjeskoba zapravo dolazi iz ljudskog uma, koji nam pokazuje da nešto nije u redu, a ona je obično rezultat neobuzdanih i negativnih misli.

Ona u većoj mjeri može onemogućiti i obavljanje svakodnevnih zadataka. Postoje brojni trikovi za ublažavanje anksioznosti koje stručnjaci za mentalno zdravlje preporučuju, od vježbi disanja i brojanja, meditacije do bavljenja jogom.

Čak i ako ne patite od tjeskobe, vjerojatno ćete pronaći veliku utjehu u ponovnom gledanju serija poput Prijatelja iznova i iznova. Zašto je to tako?

Pa, osim činjenice da se još uvijek 'drže' i prilično su smiješni, svaka je epizoda ohrabrujuća iz određenog razloga. Prijatelji se odnose na popravljanje iskustva, tu su likovi koji imaju brige, rješavaju te brige, tješe jedni druge, a potom se i umiruju, obično u kontekstu drugih odnosa u njihovom životu.

Kompleksni problemi postaju fokus svake epizode i tada se oni rješavaju unutar određenog odnosa koji su suština emisije. To je čisti eskapizam. U seriji se jednostavno moramo usredotočiti na Racheline probleme na poslu i Monicine komplicirane veze s Richardom umjesto na, znate, sva pitanja iz stvarnog života s kojima se suočavamo i u tome neki pronalaze utjehu.

Hekster upozorava da, iako je ovo gledanje serija utješno i umirujuće u kratkom periodu, to vas također može navesti na trik da vjerujete kako je stvarni život poput TV-a. S negativne strane, ništa od toga nije stvarno.

Dakle, dok gledanje prijatelja može biti sjajan način da olakšate svoje anksiozne misli i opustite tijelo, nemojte se previše udubiti u to i misliti da tako život stvarno funkcionira.

