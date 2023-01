Seriju Obitelj Soprano obožavali su jednako FBI agenti i mafijaši

Na današnji dan, 10. siječnja 1999. godine, premijerno je prikazana prva epizoda "Obitelji Soprano" na HBO-u, a napisao ju je i režirao autor i izvršni producent David Chase. Naime, radi se o američkoj drami o životu mafijaša Tonyja Soprana, kao i svim članovima mafijaške obitelji iz New Jerseyja. Serija je oduševila milijune ljudi diljem svijeta, a nakon 6 sezona i 86 epizoda, 10. lipnja 2007. godine serija je privedena kraju. Obitelj Soprano je i financijski najuspješnija serija kabelske televizije u povijesti televizije. Osvojila je i brojne nagrade, uključujući 21 Emmy i pet Zlatnih globusa. Sopranosi nisu bili samo obična TV serija, to je bio dugotrajni film koji je imao više zajedničkog s "Kumom" nego s bilo kojom drugom TV serijom u to vrijeme. Najavila je novu eru narativnog opsega, kvalitete produkcije i nasilja na TV-u.