Šest činjenica o orgazmu: I žene mogu imati 'mokre snove', a što više znate, imate više orgazama

<p>Orgazmi su zadovoljstvo sjajnog seksa. Evo nekoliko manje poznatih znanstvenih činjenica o orgazmima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>1. Ženama nije teže postići orgazam</h2><p>Postoji podatak da oko 95% žena obično orgazam doživi s lakoćom dok masturbiraju. Žene češće prijavljuju da se bore s orgazmom nego što to rade muškarci, ali ne radi se o biologiji. Radi se o kulturnim normama i nedostatku informacija.</p><p>Povijesno gledano, kulture širom svijeta uokvirivale su seks isključivo oko muškog užitka, zbog čega danas još uvijek povezujemo riječ 'seks' isključivo s penetracijom.</p><p>To je i razlog zašto je tijekom prošlog stoljeća bilo tisuće studija o seksualnom zadovoljstvu i disfunkciji muškaraca, ali vrlo malo o ženskom seksualnom zadovoljstvu i disfunkciji. </p><h2>2. Upravo učenje o orgazmu povećava vjerojatnost da će ih žene imati</h2><p>Najnovija studija objavljena u časopisu Sex Education ranije ove godine istraživala je žene prije i nakon predavanja o seksu. Neke od njih uzele su opći tečaj o ljudskoj seksualnosti iz antropološke perspektive, dok su drugi pohađale tečaj koji je posebno govorio o orgazmu. Žene iz tog tečaja izjavile su da će nakon toga imati više i bolje orgazme.</p><p>Znanje je moć! Kvalitetni seksualni odgoj doslovno mijenja živote.</p><h2>3. Žene doživljavaju orgazam i u snu</h2><p>Znamo da dječaci ponekad mogu doživjeti mokre snove, koji se odnose na vrijeme kada dožive orgazam i ejakuliraju dok spavaju (otuda i izraz 'mokri snovi'). No, daleke 1953. godine, istraživač seksa Alfred Kinsey, otkrio je da je 37% žena doživjelo orgazam u snu do trenutka kada imaju 45 godina, a nedavna istraživanja pokazuju da žene počinju imati sve više i više seksualnih snova.</p><p>Suprotno uvriježenom mišljenju, mokri snovi nisu samo za dječake adolescente. Tijekom REM-a, ako vam je san dovoljno vruć, protok krvi u vagini će se povećati i može dovesti do vašeg vlastitog noćnog orgazma. To nije ništa novo i sigurno nije neuobičajeno. </p><h2>4. Nisu svi orgazmi seksualne prirode</h2><p>Ljudi su izvijestili da doživljavaju orgazam kao odgovor na uobičajeno neseksualne situacije i iskustva, poput turbulencije, pranja zuba, stimulacije gležnja, porođaja, dojenja, slušanja određenih vrsta glazbe i mnogih drugih neobičnih stvari.</p><p>Može biti da orgazam nije nužno seksualni ili genitalni događaj, ali se može smatrati skupom neuropsiholoških procesa. Orgazam se može najbolje smatrati varijabilno doživljenim neuropsihološkim procesom povezanim s različitim oblicima stimulacije, uključujući osjete, zvukove, ukuse, teksture, slike i / ili bol.</p><h2>5. Gotovo polovica muškaraca u braku sa ženom ne može znati kada je žena doživjela orgazam</h2><p>Nedavna studija Journal of Sexual Medicine pitala je više od 1600 oženjenih heteroseksualnih parova o njihovim seksualnim životima i otkrila kako 43% muževa pogrešno shvaćaju koliko često njihova supruga ima orgazam. Odnosno, mislili su da njihove supruge imaju orgazam mnogo češće nego što su to zapravo rekle.</p><h2>6. Stimuliranje grlića maternice također može potaknuti orgazme</h2><p>Vaš cerviks koji povezuje maternicu s vaginom, također može biti vrlo osjetljivo područje. Cervikalni orgazam može se postići kada je žena stvarno uzbuđena. Taj je osjećaj puno drugačiji od stimulacije klitorisa, jer zapravo potječe iz dva različita živčana sustava. To može zahtijevati više vremena i prakse, a pojavit će se samo kod upotrebe dildoa, vibratora ili penisa, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/national-orgasm-day-scientific-facts-about-orgasms" target="_blank">Mind body green.</a></p>