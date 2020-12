Kritika je sastavni dio života, a životna je vještina naučiti slušati negativne povratne informacije bez pretjeranog reagiranja, piše Psychology Today.

Ako smo u stanju prihvatiti iskrenu kritiku svojih postupaka, a da to ne shvatimo osobno i ne pobjegnemo osjećajući se povrijeđeno ili posramljeno, na taj način ćemo spriječiti eskalaciju kritike i sukob. Suprotno tome, ako pomislimo: "Povrijedili ste moje osjećaje pa ću vam vratiti", stvaramo više svađe i boli oko sebe.

Pa kako možemo stvari uzimati manje osobno da to iskoristimo za sebe i druge? Kako se možemo ojačati, a da ne postanemo tvrdog srca?

Počet ćemo s dva savjeta o tome kako shvatiti kritičara, bilo da je to vaš šef, punica, vaš dosadni susjed ili netko koga volite i imate povjerenja u njega. Zapravo je to srž stvari.

1. Razmotrite izvor

Hoćete li piti vodu iz planinskog izvora kao iz lokve ispod kontejnera? Naravno da ne. Ali zašto? Osim što ste pametni, to je i zato što je izvor važan. Isto vrijedi i za kritiku. Dolazi li kritika od nekoga koga volite i poštujete? Zna li vas taj čovjek dovoljno dobro, ili je to netko za koga je poznato da priča tek toliko, ima suptilnost čekića ili nikad nije imao autentičnu interakciju s vama?

Ukratko, drugačije prihvaćate kritiku koju je s pažnjom iznio netko od povjerenja, za razliku od nekoga tko viče usput. Razmotrite izvor koji će vam pomoći da odlučite hoćete li njihove povratne informacije uzeti k srcu ili s velikom rezervom.

2. Dajte kritičarima još jednu priliku

Ljudi kažu podle stvari. Ljudi mogu biti neosjetljivi. Ljudi nemaju filter. Ljudski je pogriješiti i reći nešto kritično ili uvredljivo, ali ako se to ponavlja iznova, to više nije pogreška nego obrazac.

Da parafraziramo. Kritizirajte me jedanput - to je na vama. Kritizirajte me dvaput - to je na meni. Ali ako vas opetovano vrijeđaju bez isprike, vrijeme je da progovorite ili ograničite kontakt. Ipak, ne zatvarajte vrata potpuno, pogotovo ako još uvijek morate surađivati ​​ili biti povezani s tim ljudima, no imajte na umu da je stiglo vrijeme za povlačenje granica.

Kako biste kritiku doživjeli manje oštrom, možete raditi na sebi. Kako kažu, jedini čovjek kojeg možete promijeniti ste vi sami.

3. To ne bi smjeli govoriti!

Pojedinci preosjetljivi na kritiku često imaju visoke moralne standarde. Imaju strogi moralni kodeks s vrijednostima. I to je dobra stvar. Ali ovo je jedno od rijetkih mjesta gdje snažne vrijednosti mogu imati negativnu stranu. "Kako se usuđuju to reći!" "To je pogrešno!" "Ona to ne može reći!" "To ne bi trebalo biti." Sve su te stvari možda istinite, ali svejedno su to izgovorili. Činjenica da kritičar nešto ne bi smio ili ne može izgovoriti vrlo je sporna. Zamislite da je pas upravo obavio nuždu u parku tik pored znaka na kojem stoji kako je zabranjen pristup psima na travnjak. To se nije trebalo dogoditi, ali jest i vi se s tim morate nositi.

Slično je kad dobijete nepravednu ili neprimjerenu kritiku. Čak i ako to ne bi trebalo biti, i dalje se morate nositi s tim. Uzrujavanje i osjećaj uvrijeđenosti može biti opravdan, ali nije koristan. Imajte na umu da čak i ako vi slijedite pravila, ne možete kontrolirati hoće li ih drugi prekršiti. Ukratko, usmjerite svoju pažnju na sadržaj kritike, a ne na to je li se to ona trebala dogoditi ili ne.

4. Preispitujte vlastiti perfekcionizam

Tanka je linija između preosjetljivosti i perfekcionizma. Pojedinci koji stvari shvaćaju osobno često se jako trude biti besprijekorni ili izvrsni, pa ih nitko neće kritizirati. Kad dobiju negativne povratne informacije, čini mi se da to uništava sve za što su toliko naporno radili.

Ako vam to zvuči poznato, možete se prilagoditi na nekoliko načina. Pokušajte poboljšati prihvaćanje kritike i to uvrstite u svoj perfekcionizam. Jednostavno postanite bolji u primanju povratnih informacija. Ciljajte više kada je riječ o suočavanju s komentarima. Pokušajte dostići savršenstvo u suočavanju s mrziteljima.

Izazovniji način pristupa je pokušaj promjene vlastitog perfekcionizma. Usudite se prihvatiti svoje nesavršenosti. Polako prihvatite činjenicu da ste dovoljni takvi kakvi jeste, da vam treba vremena i rada, a na tom putu je i prihvaćanje spoznaje da imate gumbe kojima vas izbacuju iz takta. Ako su vas vršnjaci u prošlosti maltretirali, možda ćete biti preosjetljivi na komentare koji vas podsjećaju na situacije iz škole. Ako su vam roditelji govorili da ste problematično dijete, možda ste se potrudili dokazati da ste sve samo ne to.

Svaka kritika koja budi stare rane može duboko povrijediti, ali sama spoznaja da je to vaš okidač prvi je korak prema izlječenju.

5. "Trebao sam reći ...!"

Svi smo doživjeli da nas maltretiraju ili kritiziraju, a onda, satima kasnije, smislimo dobar odgovor na nečiju kritiku za koji bismo voljeli da smo ga izgovorili u pravom trenutku. Ponavljamo scenu u glavi i zamišljamo ono što smo htjeli da se dogodi umjesto onoga što se zapravo zbilo. Ali ponavljanje scena u vašoj glavi je mač s dvije oštrice. U nekim slučajevima može biti od velike pomoći. Ako ponovite scenu i zamislite da se odvila kako ste htjeli, osjećat ćete se osnaženo, smireno ili sigurno. To može biti isplativo sanjarenje, a kada se izvodi s kvalificiranim terapeutom vrhunski je alat u liječenju preživjelih trauma.

Međutim, u drugim slučajevima ponavljanje scene može biti problematično. Ako zamišljate osvetu, u tom trenutku maštarija prelazi granicu od osnaživanja do egoističnosti.

Studija Sveučilišta Louisiana State pronašla je vezu između zamišljenih interakcija i prikrivenog narcizma, verzije narcizma povezane s niskim samopoštovanjem. Prikriveni narcizam nezavidan je spoj ranjivosti i samozatajnosti.

Znanstvenici su otkrili da je često zamišljanje scena koje se ne slažu sa stvarnošću vezano uz prikriveni narcizam. To može biti maštanje o ponižavanju bivšeg s kojim niste u kontaktu ili ponižavanje šefa. Ispostavilo se da prikriveni narcisi češće zamišljaju sukobe, a osim toga zamišljaju sebe kako dominiraju interakcijom i kontroliraju odnos.

Imajte to na umu kad u glavi ponavljate scene. Ako to činite kako biste se umirili i osnažili, nastavite. Ali ako to činite kako biste dominirali svojim zamišljenim neprijateljem, razmislite o tome da isprobate zdraviju strategiju suočavanja.

6. Postavite granicu između osobnog shvaćanja i osobnog ulaganja

Suprotno od osobnog shvaćanja stvari jest njihovo depersonaliziranje. Kad depersonalizirate radnju ili ulogu, ona brzo gubi na vrijednosti. Osobno shvatiti svoj posao znači investirati, dok depersonaliziranje znači pojavljivanje na radnom mjestu samo zbog plaće. Osobno prihvaćati strast znači biti uključen.

Ako stvari promatramo dalje, u odnosima sa svojim bližnjima, uzimati stvari osobno znači surađivati ​​s drugima i uključiti se na najbolji način. Ako stvari ne shvatite osobno, to vodi do dehumanizacije i moralnog razdruživanja u kojem se uvjeravate da etički standardi i drugi ljudi nisu važni. Stoga, zvuči čudno, ali, dopustite da vas stvari dotaknu. Shvatite ih osobno na najbolji mogući način. Pronađite zlatnu sredinu između preosjetljivosti i izrazite brige. Sve u svemu, shvatite svoj posao i odnose izuzetno osobno. Napokon, ovaj vaš neuredan, nesavršen, veličanstven život pripada samo vama.