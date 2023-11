Pranje kose je nešto što stalno radimo, ali o čemu rijetko razmišljamo. Trošimo puno vremena na stiliziranje. No ako ovih dana osjećate da vam je kosa malo masna ili kovrčava, a niste sigurni zašto, razlog bi moglo biti pogrešno pranje.

Frizerka Kat Thompson kaže da morate biti vrlo oprezni kada rukujete mokrom kosom.

- Kosa je najosjetljivija kad je mokra, pa je morate dobro oprati kako je ne biste oštetili - poručuje Thompson navodeći šest najčešćih pogrešaka u njezi kose koje bi trebalo izbjegavati, prenosi RealSimple.

1. Korištenje pogrešnog šampona i regeneratora za vaš tip kose

Uz toliko različitih šampona i regeneratora na tržištu, može biti teško pronaći onaj pravi. Čak i ako je kosa relativno laka za njegu, važno je koristiti najbolji šampon i regenerator za tip kose.

- Neki ljudi sa suhom ili kovrčavom kosom trebaju više vlage, dok drugi s vlaknastom i tanjom kosom trebaju nešto lakše pripravke kako je ne bi otežali - kaže Thompson.

2. Pretjerujete sa šamponom

Ako koristite puno proizvoda za kosu, možda biste u rutinu njege trebali integrirati šampon za pročišćavanje. Međutim, Thompson upozorava da ih ne smijete koristiti previše često.

- Šamponi za pročišćavanje izvrsni su za održavanje čistoće vlasišta, ali biste ih trebali izbjegavati prečesto kako ne biste skinuli prirodna ulja s vlasišta - savjetovala je Thompson.

3. Prekomjerno pranje

Bez obzira imamo li prirodno masnu kosu ili ne, mnogi peru kosu svaki dan. Ali imajte na umu da prekomjerno pranje može uzrokovati uništavanje kose.

- Pretjerano šamponiranje može ukloniti prirodna ulja i uzrokovati da vlasište pretjerano kompenzira stvaranjem ulja. Što više šamponiramo, više se rješavamo ne samo prljavštine nego i ulja. Vlasište će ga zatim prekomjerno proizvoditi kako bi hidratiziralo kosu i zamijenilo uklonjeno ulje - objasnila je Thompson.

Umjesto da perete kosu svaki dan, pokušajte produljiti vrijeme između pranja tako da nanesete suhi šampon na korijen kose.

4. Nedovoljno pranja

Iako je pranje kose jedanput tjedno naveliko prihvaćeno na TikToku, profesionalci nisu uvijek za ovu praksu.

- Nedovoljno pranje može uzrokovati nakupljanje i blokiranje folikula te dovesti do nezdravog vlasišta. Predlažem da idete na pranje barem svaki drugi dan dok stvarno ne vidite kako vaša specifična boja i kosa najbolje funkcionira - objašnjava Thompson.

5. Pogrešna temperature vode

Ispiranje kose u vrućoj vodi može biti nevjerojatno ugodno, ali može biti i štetno, što znači da kosa neće izgledati najbolje.

- Iako volimo vrući tuš, što je voda toplija, to više uklanja prirodna ulja i čini kosu još više suhom. Što je voda hladnija, to će više dovesti do sjajne i hidratizirane kose. Predlažem da, ako volite vruće tuševe, smanjite temperaturu vode kada je vrijeme za ispiranje kose - kaže Thompson.

6. Trljanje kose ručnikom

Možda vam se žuri izaći ispod tuša i krenuti dalje, ali Thompson savjetuje da ne sušite kosu previše snažno.

- Budite nježni sa svojom kosom! Pritisnite ručnikom od mikrovlakana kako biste izvukli vodu. Pomoći će da valovita i kovrčava kosa ostane manje kovrčava, da se fina kosa ne lomi, a da bojana kosa ostane u najzdravijem stanju - zaključila je Thompson.