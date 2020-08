Šest razgovora o seksu koje bi svi trebali voditi za bolju vezu

<p>Za parove koji razgovaraju o seksu 10 puta je vjerojatnije da će imati sretniju vezu od onih koji zanemaruju takve teme.</p><p>Prije nego što završite ispod plahte, a i nakon toga, stručnjaci kažu da su sljedeće situacije idealni trenuci za razgovor o seksu s partnerom, piše <a href="https://www.womansday.com/relationships/sex-tips/advice/a7084/sex-conversations/" target="_blank">Womansday</a>. </p><h2>1. Koja su vaša seksualna ograničenja?</h2><p>Da, moguće je imati dobro seksualno iskustvo bez verbalne komunikacije. No moguće je isto tako i bez verbalne komunikacije imati neuspjeli pokušaj scene iz 50 nijansi sive. Zato je važno razgovarati o granicama prije nego što eksperimentirate u krevetu.</p><p>Tri su stvari koje možete učiniti. Prvo utvrdite s kakvom ste vrstom igrica vi i vaš partner u redu, tako što ćete naizmjenično pričati jedan drugome o seksualnoj fantaziji, razgovarati o tome i staviti je na popis pod - da, ne ili možda. </p><p>Zatim na glas izgovarajte ono što vam je neugodno. Za neke, to bi mogao biti analni seks, za druge možda seks sa povezom na oči.</p><p>Posljednje i vjerojatno najvažnije, odaberite sigurnu riječ. To bi trebalo biti nešto što nema veze sa seksom, tako da nema zabune, a kada to kažete da to znači da se sve što se događa mora odmah zaustaviti.</p><h2>2. Kada imate osjećaj da ste zapeli u rutini</h2><p>Ako od početka ne razgovaraju o seksu, parovima se može dogoditi da zapadnu u rutinu. Drže se jedne ili dvije poze 'koje rade' i ne pokušavaju ništa novo. Stoga počnite razgovarati o svojem seksu s partnerom i možda ćete zajedno doći do nekih novih stvari koje oboje želite isprobati. Ukoliko vam je teško samo tako početi razgovarati s partnerom, možete otići kod terapeuta koji će vam olakšati cijelo to iskustvo i usmjeriti vas u pravom smjeru.</p><h2>3. Kad netko od vas doživljava seksualnu disfunkciju</h2><p>Neuspjeh u postizanju erekcije ili preuranjeni završetak često su grozne situacije za većinu muškaraca. Većina momaka ne želi razgovarati o tome dok su u krevetu. Dakle, prvo što možete učiniti kako biste izbjegli bilo kakve neugodnosti je preusmjeravanje. Zamolite ga da on vama ugodi oralno ili stimulacijom rukom. To smiruje tenzije.</p><p>Ako žena ima problem, poput suhoće, treba to reći muškarcu kako bi se oboje mogli pobrinuti za odgovarajuću lubrikaciju. Pomaže izgovaranje stvari poput: 'volim kad ideš polako' ili 'trebam više predigre da me pokrene'.</p><p>Budite ohrabrujući, podsjetite ga da ste zajedno u ovome i potencijalno predložite posjet liječniku kako biste mogli doći do korijena problema i vratiti se u sretnu, aktivnu spavaću sobu.</p><h2>4. Trebate li se testirati, jedno ili oboje</h2><p>Nije stvar u tome koliko je seksualnih partnera imao svaki od vas niti ste u mogućnosti prosuđivanja navedenog broja. HPV i druge 'bolesti' zaustavljaju se na ljudskim genitalijama jednako kao što prehlada ide na nos i grlo. Zato je najbolje objektivno razgovarati o testiranju prije prvog seksa. </p><h2>5. Kad jednostavno niste raspoloženi</h2><p>Koliko god seks bio predivan, budimo iskreni, može biti iscrpljujući. A ponekad vam se jednostavno ne da pokrenuti. U tome nema ništa loše - sve dok ste iskreni prema partneru u vezi s tim. </p><p>Kad se tako osjećate, recite to partneru razumno, bez da zvuči kao situacija 'nikad se više ne seksamo'. Dodirnite svog partnera, nasmiješite se i predložite neki drugi put. Možete biti iskreni i zašto niste raspoloženi, jer imate konkretan razlog (poput osjećaja iscrpljenosti) jer tako vašem partneru jasno stavljate do znanja da nije problem s njim.</p><h2>6. Koliko često želite imati seks?</h2><p>To može izgledati 1000 posto neromantično, ali parovi bi trebali razgovarati o tome kako uklopiti seks u svoje užurbane rasporede. Amerikanci, u prosjeku, imaju seksualne odnose malo više od jednom tjedno. Smatram kako je važno koliko želite biti bliski tom prosjeku. Inače, jedan bi se partner mogao brzo početi osjećati nezadovoljno, bilo zato što nema seks dovoljno često ili zato što to čini češće.</p><p>Kako biste otvorili razgovor o tome, započnite tako što ćete reći: 'Bio bih sretan kada bismo bili intimni barem X puta tjedno. A ti?'.</p>