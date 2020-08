Nikako do orgazma? 15 krivaca na koje nikad ne biste pomislili

Iako ne postoji savršena jednadžba za orgazam, postoje načini kako da povećate njegovu vjerojatnost - a to je prvenstveno pronalazak 'krivca' i njegovo rješavanje. Ponekad su razlozi oni na koje nikad ne bi pomislili

<p>Neke su životne činjenice tužne, ali istinite, a jedna od tih činjenica je da je vrhunac mnogim ženama sve samo ne lagan. U stvari, klinika Cleveland izvještava da samo 10 posto žena lako može postići orgazam. Ostalih 90 posto mora se nositi s mnogim vanjskim čimbenicima - od seks poze do stresa.</p><p>Pogledajte video o uzrocima smanjenog libida:</p><p>Orgazam je za muškarce u pravilu lakši za postići, ponajprije zbog anatomije. Zašto žene imaju problema s orgazmom? Na to mogu utjecati brojni čimbenici: od smanjene seksualne želje, boli tijekom seksa, poteškoća u seksualnom uzbuđivanju i psiholoških faktora, uključujući anksioznost i posttraumatske simptome.</p><p>Stručnjaci za <a href="https://www.womansday.com/relationships/sex-tips/advice/g1811/10-surprising-reasons-youre-not-reaching-orgasm/?slide=15">Women's Day</a> navode 15 iznenađujućih razloga koje se mogu ispriječiti ženama na putu do orgazma.</p><h2>1. Tjeskoba</h2><p>Anksioznost može uzrokovati nametljive misli koje mogu otežati orgazam, kaže psihijatar iz New Yorka, dr. Grant Hilary Brenner. Zapravo, nedavno istraživanje sa sveučilišta Valparaiso u Indiani pokazalo je da više od polovice žena koje se bore s orgazmom problem pripisuju anksioznosti. Osim toga, zbog složenog stanja dolazi do začaranog kruga brige i frustracije. Ako smatrate da anksioznost može igrati ulogu u vašem seksualnom životu, razgovarajte s terapeutom.</p><h2>2. Ne koriste mišiće</h2><p>Ženama koje imaju problema sa postizanjem orgazma gotovo uvijek se kaže da se 'samo opuste'. No u osnovi je napetost mišića često potrebna za orgazam, piše dr. Weston.</p><p>- Prema mom iskustvu, većina žena 'nauči' svoj prvi orgazam uključivanjem prilične napetosti u nogama, trbuhu i stražnjici - kaže Weston i također preporučuje uključivanje mišića donjeg zdjelice - istih onih koje angažirate za Kegelove vježbe.</p><h2>3. Nema dovoljno 'podmazivanja'</h2><p>Istraživanje sveučilišta Valparaiso također je pokazalo da skoro četvrtina žena koje su teško dosezale orgazam ima nedovoljno prirodno podmazivanje. To se jednostavno rješava lubrikantima, koji čine ženske i muške genitalije erotski osjetljivim te olakšava postizanje orgazma, objašnjava Michael Castleman, autor knjige Great Sex. </p><h2>4. Previše stimulacije</h2><p>Pornografija je način na koji većina nas uči o seksu, piše trenerica seksualnosti Blaire Lindsay. To definitivno nije dobro, jer na posve pogrešan način pristupamo ženskom užitku - koji je u takvim sadržajima lažiran te stvara pogrešna očekivanja kod muškaraca i žena.</p><h2>5. Premalo vlastite igre</h2><p>Put do olakšavanja postizanja vrhunca leži u poznavanju vlastitog tijela i igranja s njim. Prema brojnim studijama, žene koje su opuštene i spremne za isprobavanje novih stvari, poput seks-igrački, lakše i češće postižu orgazme. Tek žena koja ga sama zna postići, može pokazati partneru što treba raditi.</p><h2>6. Nelagoda</h2><p>Nitko ne zna čitati misli, pa tako ni ženin partner, a šutnja o onom što ženu uzbuđuje zasigurno neće pomoći u postizanju orgazma. Takve inhibicije i nesigurnost u krevetu ne mogu se sakriti te djeluju kao hladan tuš u procesu zagrijavanja za orgazam.</p><h2>7. Nisu piškile prije seksa</h2><p>Većina žena zna da je važno ići mokriti na WC nakon seksa kako bi se spriječile infekcije urinarnog trakta, no pametno je to učiniti i prije seksa. Naime, pun mjehur može zbog pritiska onemogućiti postizanje orgazma.</p><h2>8. Do lijekova je</h2><p>Nažalost, lijekovi često imaju nuspojave, a neki uzrokuju porast razine prolaktina - proteina koji smanjuje libido, kaže dr. Van Kirk. Lijekovi za krvni tlak, hormonalna kontracepcija i antidepresivi su glavni krivci.</p><h2>9. Previše vremena u sjedećem položaju</h2><p>Uredski su poslovi pogubni za zdjelične mišiće, jer ih sjedenje po cijele dane skraćuje. Kako bi to spriječili, poboljšajte fizičku kondiciju redovitim vježbanjem, svakodnevnim hodanjem, vožnjom biciklom na posao itd.</p><h2>10. Bojite se izgubiti kontrolu</h2><p>Žene koje su perfekcionisti znaju imati problema s postizanjem orgazma s partnerom, jer su previše opterećene vlastitim mislima. Naučene kontrolirati svaki aspekt života, u krevetu ne mogu prepustiti kontrolu partneru, što je ključno žele li da im on pruži orgazam. Pomažu razne tehnike opuštanja, vježbanje te seks-igrice.</p><h2>11. Šutnja nije zlato</h2><p>Istraživanja pokazuju da žene koje su dovoljno slobodne da uzdišu, stenju i proizvode druge zvukove u krevetu lakše postižu orgazam, jer na taj način oslobađaju unutarnju napetost, lakše se prepuštaju i postižu zadovoljstvo. Vježbajte glasovno iskazivanje strasti te će vam svaki put ići sve lakše i lakše.</p><h2>12. Preniske razine hormona sreće</h2><p>Oksitocin, nazvan hormonom sreće, nužan je za orgazam, kaže dr. Van Kirk. Stres može biti glavni razlog slabe proizvodnje oksitocina, ali dokazano je da što više vremena provodite s partnerom, gledate ih u oči, držite se za ruke i ljubite se - pojačavate njegovu produkciju.</p><h2>13. Previsoke pete</h2><p>Ne samo da su visoke potpetice jednostavno bolne za hodanje, već i nošenje isto tako može imati deformirajuće učinke na vaše mišiće koji se protežu do zdjelice i genitalija. Zbog toga je važno većinu dana nositi udobnu obuću.</p><h2>14. Ne pijete dovoljno vode</h2><p>Pijenje vode tijekom dana može spriječiti svakodnevne zdravstvene probleme poput umora i zatvora, a može vam pomoći i u postizanju vrhunca. Kad smo dovoljno hidratizirani, olakšana je cirkulacija do genitalija, koja je ključna za orgazam.</p><h2>15. Loša veza</h2><p>Loša komunikacija, neriješeni problemi, nepovjerenje u partnera, vjerovanje kako nismo poželjni i slične stvari koje čine nekvalitetan odnos su faktor koji definitivno onemogućuje vrhunac, bilo da ga je žena osvijestila ili ne.</p>