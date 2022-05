Šest stvari koje morate znati ako želite zauvijek ostati skupa

Nitko ne ulazi u brak znajući što može očekivati. A kako bi i mogli - ne postoji određena budućnost ni za koga - ništa nije zajamčeno pa tako ni da ćete zauvijek ostati s partnerom u uspješnoj vezi. Čak i u brakovima koji započinju s najčvršćim temeljima, netko može prevariti, netko može emocionalno 'odlutati', netko može doživjeti izazov povezan s mentalnim zdravljem... Ponekad se ljudi čak mijenjaju na načine na koje nikada nisu očekivali. A ponekad se događaju loše stvari koje su potpuno izvan vaše kontrole.

Bolesti, smrti i gubici pa i svjetski događaji 'udaraju nas' bez upozorenja, kao što smo svi naučili. Također, mogli biste biti i jedan od sretnika koji živi relativno lakim životom i ima jednostavan brak. Nikad se ne zna - i to je poanta. Srećom, postoje neke stvari na koje se možete pripremiti kada je brak u pitanju, a ako ste već u braku, još uvijek možete učiti iz njih, objašnjava Joanna Schroeder, spisateljica, urednica i kritičarka.

Razumijevanje ovih aspekata braka o kojima se rijetko raspravlja može na kraju spasiti vaše partnerstvo. Evo 6 ključnih stvari koje treba znati o braku i koje bi vam mogle pomoći da ostanete zauvijek s partnerom u uspješnoj vezi:

1. Ne postoji takva stvar kao što je bezuvjetna ljubav prema supružniku

Stvar je u tome što vaš supružnik nije vaše dijete. On je vaš partner, odrasli kolega s kojim ste odlučili provesti ostatak života. Nije zajamčeno da ćete voljeti tu osobu svaki dan, ili mjesec, ili čak godinu, a i ne moraju vam uzvratiti ljubav.

- Cijeli moj život, samo sam slušala da mi se neće uvijek sviđati moj muž, ali da ću ga uvijek voljeti. Pa kad smo naišli na teška vremena, bila bi zabrinuta da je naš brak gotov. Uostalom, nije bilo puno ljubavi kad smo se tako grozno ponašali jedno prema drugom. A zar brak nije bezuvjetna ljubav - kaže Joanna te dodaje kako joj je bračni terapeut rekao da to nije istina jer njezin partner nije njezino dijete i kako im bezuvjetna ljubav jednog prema drugom nije zajamčena.

- Kad sam shvatila da bezuvjetna ljubav nije uvjet za brak, upalila se žarulja. Možda još uvijek možemo biti sretan par, sretna obitelj, čak i ako postoje teška vremena kada ljubav ne cvjeta. Zaključak je da morate zaslužiti međusobnu ljubav, čak i za pet, deset ili četrdeset godina - ističe.

2. Prve dvije godine nakon bebe mogu biti najteže u cijeloj vašoj vezi

Ne dopustite da vam to postane model do kraja zajedničkog života. Beba je jedna od najvećih životnih radosti za ljude koji žele imati obitelj. Ali čak i ako ste cijeli život željeli biti roditelji, stvari će se uzdrmati kada taj trenutak stigne. Vjerojatno ste imali godine da uspostavite rutine i načine rješavanja sukoba, te načine na koje se povezujete. Ali djeca će sve to promijeniti.

- Ljudi vam govore da svakako stavite svoj brak na prvo mjesto i ja se slažem s tim, sve dok također dajete prednost zdravlju i sreći svoje djece. Ali želim da znate da dijete ponekad može biti ozbiljno iscrpljujuće. Ne spavate, hormoni vam mogu podivljati, možda ćete biti razdragani, može vam se promijeniti cijeli mentalni sklop. Ali nemojte dopustiti da ovo teško vrijeme postane model za način na koji ćete vidjeti i tretirati svog supružnika do kraja života - upozorava Schroeder. Pazite na svoj temperament i vježbajte u izgradnji strpljenja. Za to postoje terapeuti, zatražite pomoć, i prihvatite pomoć. Ne dopustite da neprijateljstvo postane jedini način na koji se odnosite jedni prema drugima.

3. Vaša veza neće uvijek biti vezana uz seksualnu želju

Koliko god volite seks, on neće uvijek biti tako obilan kao što mislite. Tijekom života vjerojatno ćete se susresti s trenucima u kojima imate neusklađen libido.

- Naš prijatelj koji je uspješan bračni i obiteljski terapeut govori svojim klijentima da njihova seksualna želja nije problem njihovog partnera. Ali veliki i rastući problem seksa jeste obostran problem - kaže ona. Morate učiniti ono što možete učiniti kako ne biste dopustili da vaš seksualni život potpuno nestane tijekom dugog vremenskog razdoblja. Ne biste trebali imati seks kada to ne želite, umjesto toga pokušajte sve što možete da dođete tamo gdje ćete dobiti istinsku želju; seksualni terapeut, ljubavni roman, seksi fotografije.

Najbolja stvar koju možete učiniti je cijeniti sve oblike želje koje imate jedno za drugim i stvarno se usredotočiti na njih. Želite čuti njihov glas s druge strane telefona kada ste tužni ili kada imate sjajne vijesti, poželite se zavući zajedno dok gledate TV, želite ih usrećiti kuhajući za njih ili gledajući njihov omiljeni film ili bilo što drugo... Želite ih nasmijati, želite osjećaj njihove kože na svojoj usred noći - seks ili ne - i te stvari su važne. Te stvari grade život.

4. Činiti lijepe stvari za svog supružnika svaki dan stvara radost u braku

Ne radi se o darovima ili cvijeću, održavanju čistoće kuće ili seksu. Pa, ponekad je tako. Ali radi se također i o nazivanju vašeg supružnika slatkim imenima, ili međusobnim osmjesima. Radi se o tome da im kažete dobre stvari koje osjećate kada ih osjetite. Recite im kako ste sretni što čujete njihov glas ili im kupite kolačić koji vole u trgovini.

- Ako osjećam sretan, topao osjećaj, nema ništa loše u tome da to kažem. Ne mogu vam reći koliko to usrećuje mog muža - ističe ona.

Mnogo malih trenutaka sreće čini sretan brak. Stoga istupite i učinite malu lijepu stvar gotovo svaki put kada vam padne na pamet. Vrijedi.

5. Nikad ne budi osoba koja nije voljna obaviti posao ili riješiti problem u vašem braku

- Ne mislim da bi bilo koja osoba trebala raditi sav posao. Zapravo, upravo suprotno. Evo zastrašujuće istine, bez obzira koliko jedan partner želi raditi na rješavanju problema u braku, bez obzira na to na koju terapiju ide ili koliko se promijenila, brak s pukotinama i lomovima neće preživjeti bez da oboje to istinski želite - kaže Joanna koja je vidjela kako brakovi njezinih prijatelja i obitelji uspijevaju u teškim vremenima, ali vidjela je i one koji su propali - neki su morali završiti.

Morate biti strpljivi i dopustiti da vas partner ponekad sustigne. Ponekad ćete vi raditi više, a ponekad oni, ali dugoročno mora postojati jednakost. Uostalom, čamac se ne može kretati naprijed ako veslaš samo s jedne strane.

6. Nikada se nemojte svađati oko toga tko radi više

- Ne, nemojte to raditi. Biti roditelj je također težak posao. Nije važno jeste li roditelj kod kuće ili ste roditelj koji odlazi od kuće na posao. Vjerojatno radiš na način na koji tvoj partner ne može vidjeti. Pretpostavimo isto o njemu ili njoj. Bračni terapeut je jednom rekao mom suprugu i meni da ne počinjemo raspravu, da oboje naporno radimo. To nije natjecanje. Nitko nikada neće pobijediti u tome - kaže ona.

Možete pregovarati o kućnim poslovima, možete izraziti ogorčenost zbog osjećaja da samo vi nešto radite. Ali nemojte ispitivati ​​koliko naporno vaš partner radi. Cijenite svog partnera za težak posao koji obavlja, čak i kada to ne vidite vlastitim očima. Recite im hvala, prenosi YourTango.

