1. Neće definirati vaš odnos

Momci koji tu temu stalno izbjegavaju nisu dobar materijal za dugu vezu. To može izgledati tako da pokušavaju promijeniti tijek razgovora, prave se da nisu čuli, upotrebljavaju nejasne izraze koji ženu zbunjuju...

Čak i ako to rade jer nisu sigurni što žele u životu, trebali bi biti iskreni i tako to objasniti partnerici. Najgore je kad jedna strana nikako ne može shvatiti što druga strana želi od veze. To je kao tapkanje u mraku i ne vodi nikud osim do razilaženja.

- U takvim situacijama moja preporuka je da ga otvoreno pitate nešto poput: 'Razvijam osjećaje prema tebi, mislim da bi nam moglo biti super zajedno. Kako se ti osjećaš i što misliš, u kojem smjeru ide naša veza - savjetuje Sam Owen, stručnjak za veze iz Velike Britanije.

2. Definirat će odnos, ali nešto nije kako treba

Događa se i da muškarac definira vezu, prati to svojim postupcima, ali govor njegovog tijela otkriva suprotno - jer zapravo ne misli iskreno to što govori i obećava.

- Istraživanja pokazuju da naš mozak primjećuje nedosljednosti između onoga što ljudi govore i neverbalne komunikacije koja ide uz to. Na primjer, ako kaže da je uzbuđen što će vaša veza postati ozbiljna, ali ima problem s održati kontakt očima s vama ili čak traži izlaz iz prostorije, ne ignorirajte to - kaže Owen.

- S vremenom mu postavljajte razna pitanja i nastavite promatrati da li njihov govor tijela sugerira kako misli ono što govori ili ne - dodao je.

3. Nerado ga pitate kakav je status vaše veze

Ne postavljate takva pitanja, a željeli biste, jer zapravo intuitivno znate da njegov odgovor neće biti ono što želite čuti.

- Ako želite dugoročnu, ozbiljnu vezu, ali se suzdržavate od definiranja statusa veze, tu vjerojatno nešto ne štima. Dobra vijest je da mnogi muškarci 'tamo vani' žele ozbiljnu vezu. Zato, budite svjesni svoje vrijednosti i cijenite svoje vrijeme. Ukoliko muškarac ne želi isto što i vi, vrijeme je da potražite onoga koji to želi - napominje ovaj stručnjak, i skroz je u pravu.

4. Počinje se udaljavati od vas

Kad ste zaljubljeni u nekoga, kako vrijeme prolazi, želite se sve dublje povezati s njim. Želite naučiti sve o njemu i on bi trebao imati želju znati sve o vama, što volite ili ne volite, kako se osjećate...

- Ne provodi li on s vama onoliko vremena koliko biste očekivali u novoj vezi, i/ili vaši razgovori ne postaju sve dublji, to samo pokazuje da taj momak ne razmišlja o dugoročnoj vezi s vama - kaže Owen.

- Ne osjeća li tu povezanost s vama, to u redu, jer vam kao paru jednostavno nije suđeno, nije on za vas. Bolje je to shvatiti prije nego kasnije. Isprsite se ponosno, zaželite mu sve najbolje i krenite dalje - dodao je.

5. Nije vas upoznao s prijateljima ili s obitelji

Prirodno i normalno je željeti upoznati partnerove prijatelje i obitelj nakon što ste već neko vrijeme u vezi. Jednako tako je normalna potreba da želite upoznati svoju ljubav sa dragim ljudima.

- Možda ste mu to predložili i učinilo vam se da oklijeva ili je pristao upoznati vaše prijatelje, ali vas neće upoznati sa svojima. Pitajte ga otvoreno: 'Zašto?', jer moguće je da postoji neki valjani razlog koji vam nije pao na pamet. Ali, ako njegov odgovor nije zadovoljavajući, to može biti znak da vašu vezu ne shvaća ozbiljno - napominje Owen.

6. Ne govori o budućnosti

Zbilja je divno živjeti u sadašnjem trenutku, ali prirodno je planirati stvari koje su nam važne. To ne mora u početku biti ništa veliko, recimo, planiranje sljedećeg spoja.

- Učini li vam se na on nikad ne planira vaš sljedeći susret niti razgovara o tome prije nego završi spoj na kojem se u tom trenu nalazite, moguće je da ga ne zanimate baš toliko - kaže Owen.

- Zato, sljedeći put kad krenete tražiti ljubav, imajte na umu ovo: budite jasni što želite i kakve interese imate kako biste privukle muškarce sličnih namjera - zaključio je, a prenosi Daily Mail.

