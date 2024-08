Sestre Boudoir: Relevantne smo ostale jer konstantno učimo

Morana Tomašević i Martina Čičko Karapetrić poznatije su kao sestre Boudoir, a na hrvatskoj su modnoj sceni već gotovo 25 godina. Njihov prepoznatljivi stil i konstantna nadogradnja znanja doveli su ih do vrha domaće modne scene, a pravi boom u prepoznatljivosti u cijeloj regiji donio im je virtualni lik Roza bakice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:18 Morana Tomašević i Martina Čičko Karapetrić, dizajnerice modnog brenda Boudoir | Video: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album

Kako ste krenule u modnom smjeru i ohrabrile osnovati Boudoir?

Već na prvoj godini na TTF-u smo sestra i ja imale studentske revije s tadašnjim kolegama. To su bili Robert Sever, Ivana Bilandžija Billy, i radile smo revije po klubovima kao što su Lap, Kulušić, tadašnji Đuro 2... Sjećam se, nama je u to vrijeme jedino bilo važno izraziti se i to negdje pokazati. Mi smo se igrali i začudilo me što je odaziv bio ogroman, uvijek se tražila karta više. To nisu bili samo modni događaji, nego i društveni događaji koje su u to vrijeme pratili relevantni dnevni listovi poput Večernjeg i Jutarnjeg - oni su obavezno radili osvrt na naše revije. Nevjerojatno mi je bilo da smo na neki način napravili nekakav boom, ali u to vrijeme nismo bili svjesni koliko je to značilo za današnju hrvatsku modu, tako da se može reći da su naši počeci bili ‘underground’. Tek smo se kasnije etablirale u poznate modne dizajnerice.

Foto: Boudoir

Je li na početku bilo teško? Sjećate li se trenutka kad ste shvatile da ‘to je to’?

Naravno da nam je na početku bilo teško i izazovno. Boudoir smo pokrenule vrlo mlade i usporedno imale malu djecu. Paralelno smo to uspjele i mislim da smo nas dvije pravi primjer da je to apsolutno moguće. Prije otprilike 25 godina, kad smo mi počinjale, nije bilo društvenih mreža preko kojih smo mogle doći do potencijalnih klijenata i kupaca, pa je naš put bio nešto teži nego današnjim generacijama. Kad gledam s vremenskim odmakom, žao mi je što nisam imala sve te resurse za koje smatram da mladi danas ne iskorištavaju koliko bi mogli. Ključni trenutak bio je kad nas je Viktor Drago pozvao da sudjelujemo u prvom Cro-a-Porteru, bio je to prvi hrvatski tjedan mode, a za nas i velika prekretnica. Zakoračile smo u društvenu i modnu scenu hrvatske i taj bih trenutak izdvojila kao ključan.

Radile ste od početka kao sestre i gradile brend. Je li to bilo izazovno?

Rad sa sestrom ima prednosti i mane. Za mene ima puno više prednosti jer smo jako slične po karakteru i kreativnom izričaju, tako da nema u tom smislu trzavica, ali svakako nikad nije idealno. Naša suradnja je vrlo uspješna i sestrinski smo odnos uspjele izgraditi kroz našu poslovnu priču.

Foto: ZVONIMIR_FERINA

Bavite se grafičkim i 3D dizajnom. Je li to samo u modnom smislu ili i šire?

Nismo samo modne dizajnerice, nego grafičke i 3D dizajnerice. U zadnje vrijeme radim puno u AI-ju, jer su nas uvijek privlačile nove tehnologije. To su samo kreativni outleti u novim medijima i taj mi je segment jako bitan u smislu učenja novih vještina i razvijanja u umjetničkom smislu, istinski uživam u tome.

Što trenutačno pripremate u svome modnom svijetu?

Trenutačno radimo na novoj kolekciji jesen/zima, u punom smo zamahu. To mi je jedan od najljepših dijelova posla, kad se pripremaju nove kolekcije. Jako je uzbudljivo - što ćemo kreirati, kakve će biti reakcije, koji će modeli doživjeti komercijalni uspjeh... Mi ne možemo znati što će biti hit, ali kreativno mi je najdraže doba godine pripremanje nove, glavne kolekcije za jesen/zimu, kao i one za proljeće/ljeto.

Jako brzo nakon toga idemo u signature božićnu kolekciju, a jedna od novosti je da smo pokrenule merch za virtualni profil Bakice. Sad je došao ključan trenutak da s tim krenemo jer je lik bakice izrazito popularan te postoji potražnja i za time. Mene to strašno veseli, kreirala sam haljinu za bakin merch i ona se rasprodala u dva dana, tako da je to jedan od dugoročnih planova. Ne planiramo reviju do kraja godine, a neki drugi su nam planovi trenutačno prioriteti, ispričala je Morana.

Koje neklasične elemente koristite u svom dizajnu?

Imamo jako puno neklasičnih elemenata. Unatoč tome, uvijek razmišljamo o tome tko je krajnji kupac naše haljine i u 'pret a porter' kolekcijama nam je najbitnije da to što kreiramo je lijepo i nosivo. Neklasični elementi su ipak rezervirani za revijske modele.

Kako izgleda vaš klasični radni dan u Boudoiru?

Radni dan u Boudoiru - provodimo određeni broj sati u našoj proizvodnji, a u dućan vrlo rijetko svratimo. Kreativa je 90 posto, a 10 posto je administracija, koja se mora obaviti.

Foto: Boudoir

Na što u modi Hrvatice najbolje reagiraju?

Hrvatice su spremne modno riskirati i to mi je jako drago. Kad povremeno napravim ekstravagantne modele i napravim ih za svoj gušt da se kreativno izrazim - ne mislim o tome hoće li netko to kupiti, i onda se takva stvar na kraju odmah proda. Žene su željne unikatnih komada i Hrvatice ih znaju isfurati.

Roza bakica je postala hit na društvenim mrežama, kako je ona utjecala na brend i popularizaciju među mlađima?

Rozu bakicu obožavamo, a Martina je od svih najviše voli jer ju je ona i utjelovila. Baka je apsolutno pridonijela vidljivosti našega brenda ne samo u Hrvatskoj, nego i u regiji. Ako netko dosad nije znao za Boudoir, sad definitivno zna. Mislim da je baka jedan jako pozitivan utjecaj. Snimanje sadržaja nas izuzetno veseli i jedan je drugačiji kreativni 'outlet', a i dalje je izrazito kreativan i apsolutno nas veseli. Doživljavamo to kao jedan svoj hobi koji radimo s jako puno ljubavi.

Foto: Boudoir

Što mislite da vas je toliko dugo održalo relevantnima?

Mislim da je to što konstantno radimo na sebi, stalno učimo nove stvari, jer ne možeš biti relevantan ako na taj način ne radiš na svojoj kreativnosti.

Opišite nam stil kojemu je Boudoir vjeran godinama. Odakle crpite inspiraciju za 'look' manekenki na revijama?

Stil našega brenda mogao bi se opisati kao sofisticirana fuzija romantike i suvremenog luksuza, s naglašenim detaljima koji prizivaju nostalgiju, ali istovremeno prate najnovije modne trendove. Svaki komad odiše ženstvenošću i elegancijom, dok zadržava prepoznatljivi dojam razigranosti i profinjenosti. Što se tiče frizura koje iznova osvajaju na našim revijama, one su rezultat pažljivo osmišljene sinergije klasične ljepote i avangardne estetike. Inspiraciju crpimo iz zlatnog doba holivudskoga glamura, ikoničnih modnih trenutaka, ali i iz moderne umjetnosti. Svaka frizura osmišljena je kako bi savršeno upotpunila naše kolekcije, stvarajući tako cjelokupni vizualni dojam koji ostavlja bez daha i podiže cijelu prezentaciju na višu razinu.

Foto: Boudoir

Izrađujete li šešire po tehnici kojoj vas je naučila davno vaša baka?

Ja sam zapravo dugo imala otpor prema tome, da radim šešire koje nas je naučila raditi nona. Radile smo ih isključivo za revije i snimanja, ali sam oduvijek znala da želim raditi odjeću. Hejtala sam šešire i nisam ih mogla vidjeti, a sad sam im se vratila jer mi karakter bakice jednostavno ne ide bez šešira. Radim jako zabavne šešire, tipove koje nona nikad nije radila jer su bili preludi za kupce, ističe Martina.

Foto: Boudoir

Ispričajte nam nešto više o vremenu kad ste bile Europske ambasadorice strukovnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

Bila je jako velika čast kad su nas proglasili Europskim ambasadoricama strukovnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, što smo bile čak četiri godine zaredom. To je trenutačno pauzirano još od korone. Prepoznali su koliku imamo širinu cjeloživotnog učenja i koliko smo nadogradile znanje u smislu dizajna na svim poljima te smo doživjele to kao veliko priznanje.

Što biste poručile mladim dizajnerima koji tek stupaju na scenu?

Mladim dizajnerima bih poručila da nauče šivati. Kad znaš koji je proces proizvodnje, imaš puno veće mogućnosti kreiranja i kreacije. Nemojte odustati, kopajte po internetu, tražite inspiraciju i uspjet ćete.