Roza Bakica iz Zagreba obožava modu i traži dedu u dobroj formi

Kad radiš iz srca i ne brineš se puno o tome što ljudi misle i ne cenzuriraš se, bit ćeš jako dobar u tome što radiš i ljudi će prepoznati tu autentičnost. Nekad si pomislim da je nešto 'too much', ali ipak to podijelim s ljudima, svoj art onakav kakav zbilja je, bez premišljanja. Ljudi jednostavno skuže kad 'fejkaš' i privlači ih autentičnost, započinje nam priču dizajnerica Morana Tomašević, koja sa sestrom Martinom Čičko Karapetrić stoji iza poznatog zagrebačkog modnog brenda Boudoir.

Moranino lice postalo je vrlo prepoznatljivo na društvenim mrežama, i to na način koji joj nikad nije bio "ni u peti". Lik roze Bakice vlada TikTokom i Instagramom, gdje sa svojim pratiteljima Morana kroz alter ego bakice dijeli mudre savjete, kreativnost i zanimljive priče kroz humor, dok je odjevena u omiljene Boudoir komade.

- Baka je nastala totalno spontano, iz 'sprdnje', nakon što sam si ja skinula aplikaciju za uljepšavanje koja je imala i filter stare bake. Uključila sam filter jer me zanimalo kako ću izgledati kao starica, što mi je odmah bilo jako smiješno. Snimila sam spontani video i poslala ga sestri, umrle smo od smijeha - priča dizajnerica.

Morana je nakon otkrivanja filtera odmah dobila ideju za prvi video s Bakicom. Priznala nam je da joj je sestra bila pomalo skeptična, no da ju je svejedno podržala u objavljivanju.

- Odmah je prvi video s Bakom postao viralan i shvatila sam da to nije samo nama smiješno. Mi se znamo toliko nasmijati dok snimamo, pa nastane mnoštvo 'bloopersa' koje kasnije niti ne objavimo - kaže.

- Mi Bakicu radimo iz čistoga gušta. Jednom tjedno se nađemo sestra i ja, najčešće petkom, i snimamo Bakicu, obično obje imamo ideje za video, ali uvijek na kraju najbolji budu oni koji se spontano dogode.

Baka na TikToku ima 17,5 tisuća pratitelja, dok ih je na Instagramu nešto više od 15 tisuća.

- Ona je postala poznata na TikToku, a nekako je i svojevrsna personifikacija Boudoira. Ljudi su počeli brend povezivati s Bakom, koja je slatka, simpatična, zrihtana Zagrepčanka, a mi i jesmo zagrebački brend - kaže Morana, pa nam objašnjava da je Baka dobila vlastiti Instagram profil odvojeno od Boudoira, a i ovu je društvenu mrežu pokorila bez problema.

- Baka je djelomično ja, ja sam djelomično Baka, no ona je zapravo inspirirana i mojom mamom, nonom, pa i sestrom. Nalazim inspiraciju u svima njima, a videi su nekad povezani sa stvarnim životom, iako je većina toga izmišljeni sadržaj. Baka je imala dva muža, kao i ja, no to je valjda jedina poveznica. Ja sam Baku osmislila kao rozu Baku, ona ima od svečanih haljina preko statement spavaćica s kapicom sve do egzemplarnih šešira. Dobra stvar je ta što je nas pokojna nona naučila raditi šešire, pa Baki mogu napraviti kakav god šešir si zamislim. Čini mi se da je ljudima to jako zanimljivo, jer jako malo ljudi može i zna napraviti šešire, pa ću svakako napraviti još puno ludih i zanimljivih za baku. Iako je Bakica uvijek u rozom, to ne znači da neće imati neke 'izlete' u drugu boju.

Baka je i malo vještica, pa je jedva dočekala Halloween za koji se, naravno, i maskirala. Pratitelje je oduševila velikim ružičastim šeširom ukrašenim ružama, tilom, biserima i malenom kosturskom glavom. Fotografirala se i s kosturom u ljudskoj veličini, a njezin smisao za humor može se iščitati iz svakog opisa fotografije na društvenim mrežama, kao i u svakom videu.

- Lajkajte mi fotosešn s dedom - dizajnerica ističe kako kroz baku ima slobodu za humor i izražavanje te da su reakcije ljudi na baku nevjerojatne.

- Na nekim eventima na koje idem u posljednje vrijeme ljudi mi prilaze i pitaju me jesam li ja Baka. Nekad ne mogu ni ja vjerovati, postala sam nenadano influencerica.

Baka se fotkala u nekoliko kombinacija za Halloween, a sestre su ove godine odlučile izbaciti i prvu hrvatsku Halloween modnu kolekciju u Boudoiru, uz svoju tradicionalnu božićnu.

- Kod nas se Halloween ne slavi kao vani, ali ja sam veliki fan. Godinama sam dizajnirala digitalne Halloween kostime za igricu 'Second Life', gdje sam dobila brojne nagrade za najboljeg dizajnera. Želja mi je bila da sve to znanje pretočim u 'pravi život', ali kod nas mnoštvo ljudi još ima predrasude. Ja mislim da je to jako zabavan praznik, a može se slaviti na tisuću načina.

Kao i uvijek, romantična kolekcija brenda Boudoir odiše ženstvenošću s dozom seksepila.

- Kolekcija je inspirirana klasičnim Halloween motivima i živopisnim folklorom meksičkog Día de los Muertos - uz prepoznatljivi dizajn.

Morana nam je ispričala da je print na haljinama nastao uz pomoć umjetne inteligencije, uz njezino veliko znanje kreativnih digitalnih programa.

- Kad komuniciram kroz Baku, i ja sam nekako opuštenija, ali s Bakom nema filtera. Ona veli kaj misli i potpuno je svoja.

Sestre Boudoir slavit će Halloween, no njihov je brend već u velikim pripremama za božićnu kolekciju, koju izbacuju već osmu godinu zaredom, a za Bakine pratitelje, kako kažu, spremaju svašta!

- Baka ovim putem želi pozdraviti sve svoje sljedbenike!