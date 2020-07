Sever, Les Emaux i Arileo: Boho princeze, elegantne dame i ljubiteljice akvarela u bojama

Dvodnevni Fashion.hr prve je večeri u zagrebačkom Parku skulptura u Gliptoteci donio nove ljetne prijedloge naših poznatih modnih dizajnera, a fokus je na ljetnim komadima inspiriranima trendovima

<p>Les Emaux, Robert Sever i Arileo predstavili su zagrebačkoj publici nove kolekcije koje su orijentirane na glamurozan odmor, eleganciju u pokretu i art pristup.</p><p>- Akvarele na odjeći radili smo na način da smo ih prvo oslikali na papiru, a onda smo ih posebnim tretmanom preslikali na tekstil, koji smo onda krojili u komade. Naravno, to je kompleksan proces, no znali smo što želimo od svakog komada tekstila, jer na kraju moraš složiti dizajn tako da odgovara kroju - komentirao je Kristijan Žakić, koji je s Ninom Sablićem u posljednjih par godina, zahvaljujući radu i talentu, ušao u sam vrh hrvatske modne scene.</p><p>Osim akvarela, Les Emaux su se poigrali krojem, ponajprije pliseom, koji su složili u chic top za vruće dane.</p><p>Boje su bitne, a ovosezonska omiljena kombinacija ovog dvojca je - ljubičasta i crvena, super egzotična modna formula.</p><p>- Ovo je priča, fantazija o ležernosti i prepuštanju slobodi uživanja, a inspiracija je romantičan Mediteran i njegove čarobne boje, no očiti su i utjecaji divnih kultura kao što su Grčka, Afrika i Meksiko - komentirao je dizajner Robert Sever.</p><p>Cure nose boho haljine oplemenjene sočnim nijansama, a krojevi su pojačani volumenom. Ona nosi i kreacije kroja kućne haljine, no u ovoj varijanti taj komad dobiva luksuzan dojam.</p><p>Njegove modele krasi nakit koji potpisuje Slobodan Velicki, a riječ je o statement komadima s kristalima. Cure odlično nose njegove krune, rajfove s aplikacijama koje podsjećaju na naušnice i velikim ogrlicama.</p><p>- Orijentirali smo se na osamdesete, no na neki više minimalistički način, jer naš je stil i inače dosta pročišćen. U kolekciji su također prisutna naglašena ramena, kombinezoni i trend poput širokog remenja, no kad radiš trendove, moraš paziti da s njima ne pretjeraš te da oni ne "uguše" stil samog brenda. Stoga smo mi uzeli nešto od modernog te prilagodili Arileo brendu - istaknuo je Jurica Pilić iz Arilea.</p><p>Lepršave kreacije nose više pastela, a tu su i 3D teksture koje mijenjaju ton u pokretu, pod svjetlima reflektora ili sunca.</p><p>Osim kombinezona i haljina, Arileo predlaže i lepršave kostime, idealne za tople ljetne večeri.</p>