Sezona bolesti usta, stopala i šake: Znak - vodenasti prištići

Ljeti i u ranu jesen među djecom se češće javlja epidemija bolesti usta, šake i stopala, koja spada u skupinu enterovirusnih oboljenja. Uzrok može biti više enterovirus, no među najčešćim su uzročnicima Coxsackie virus te enterovirus 71. Kako se širi preko sekreta iz nosa i usta, odnosno kapljičnim putem, te preko nečistih ruku (posebno ako ste bili u dodiru s fekalijama, primjerice pri mijenjanju pelena), dok inkubacija do pojave simptoma može trajati i do tjedan dana, bolest je vrlo zarazna i nerijetko nakon prvog oboljelog djeteta obolijevaju sva djeca u vrtićkoj grupi ili u istom razredu, a u vrijeme epidemije bilježi se i među odraslima koji su kontaktu sa zaraženom djecom. Iako su uvijek moguće komplikacije, u pravilu je riječ o bolesti koja prolazi nakon 5 do 6 dana bez većih problema, s manje ili više neugodnim simptomima, kaže pedijatar prof. dr. Milivoj Jovančević.

Foto: anytka

Najčešći simptomi

- Glavni simptom bolesti usta, šake i stopala je pojava osipa, odnosno prištića tipično na podlakticama i dlanovima te na potkoljenicama i stopalima (ponekad i po cijelim nogama i stražnjici), kao i u usnoj šupljini. Kod male djece prištići se mogu pojaviti i na mjestima pelenske regije. Ubrzo nakon što se pojave, prištići postaju vodenasti i mogu se stvoriti male ranice. U težim slučajevima, prištići u ustima mogu zahvatiti jezik i ždrijelo, pa i zubno meso, što može biti vrlo neugodno i bolno. Spomenute simptome može pratiti i visoka vrućica, obično oko 40°C, uz opću slabost i umor, smanjen apetit i razdražljivost djeteta - pojašnjava pedijatar. Liječenje je, dodaje, uglavnom samo simptomatsko.

- Od lijekova preporučuju se samo oni za snižavanje temperature i po potrebi oni protiv bolova. Ako su prištići u ustima jako neugodni, usta se mogu ispirati čajem od kamilice nekoliko puta na dan, a velika pomoć mogu biti i sprejevi protiv afti koji se mogu nabaviti u ljekarnama. Takav sprej stvorit će zaštitni ‘film’ na ranicama u ustima i tako ublažiti bol te ubrzati cijeljenje - ističe dr. Jovančević. Tek u rijetkim slučajevima, dodaje, na rukama ili nogama može se razviti sekundarna infekcija, pa nekoliko dana treba primjenjivati antibiotsku mast.

Foto: Dreamstime

Otpadanje noktiju

- Osim toga, roditelje uvijek upozorim da se ponekad može dogoditi da se tjedan ili dva nakon što bolest prođe počnu odizati nokti, pa i da otpadnu. No ne treba se previše zabrinjavati jer kasnije izrastu normalni i zdravi nokti - ističe sugovornik.

Kako uzročnik bolesti usta, šake i stopala mogu biti različiti virusi, treba imati na umu da to što ste jednom preboljeli bolest ne znači da ste razvili imunitet, odnosno ona se može javiti i više puta. Također, virus je aktivan tijekom cijelog tijeka bolesti, a mjesecima se može zadržati u stolici oboljele osobe, pa je vrlo važno voditi računa o higijeni ruku te o tome da izbjegavate dijeliti s drugima pribor za jelo ili ručnike. Također, redovito dezinficirajte površine koje dijete dodiruje, perite igračke i zračite prostor u kojem boravi.

Foto: Thinkstock

Za pravilnu zaštitu, ruke treba prati sapunom minimalno 20 sekundi

Foto: Thinkstock

Kako biste spriječili infekciju virusom, vodite brigu o higijeni ruku. Smočite ruke pod mlazom tople vode, nasapunajte ih, rukom o ruku istrljajte dlanove, nadlanice, palac, područje između prstiju, vrhove prstiju i područje nokta. Proces pranja ruku neka traje barem 20 sekundi. Nasapunane ruke isperite pod mlazom vode i osušite ih papirnatim ručnikom.

Operite ruke nakon svakog mijenjanja pelene

Foto: Thinkstock

Osim nakon toaleta, ruke treba oprati prije i posije nekih radnji kao što su pripremanje hrane, skrb o bolesnima, nakon kihanja i kašljanja, nakon rada sa smećem te prilikom ulaska u kuću. Osobito je važno prati ruke nakon mijenjanja pelena jer prijeti noro virus, a operite ih i nakon diranja ljubimaca.

Redovito čistite predmete koje često dodirujete

Pranje ruku ključni je korak u sprečavanju širenja bakterijskih i virusnih infekcija. Prije pranja ruku skinite prstenje kako biste očistili i dio koji se nalazi ispod njih. Redovito čistite objekte koji se često koriste u vašem domu i uredu jer ćete tako smanjiti količinu bakterija u vašem okruženju. To su predmeti koje vi i drugi često dodirujete, kao što je vaš telefon, prekidači za svjetla, umivaonici, ručke za WC i kvake. I bez obzira na to što mislite da imate čiste ruke, svaki put kad otvorite vrata ili upalite svjetlo na rukama prenosite bakterije.