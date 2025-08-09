Iz sezonskog vrta za buduće chefove puca predivan pogled

U samom srcu splitske Olive Allegre - mediteranskog centra gastronomskih umjetnosti u sklopu kojeg djeluje Privatna srednja škola Wallner, od prije nekoliko mjeseci nalazi se i raskošni vrt.

Zelena oaza svježine, okusa i inspiracije logičan je dodatak glasovitoj kulinarskoj školi u kojoj se obrazuju učenici koji kasnije ostvaruju respektabilne karijere u najvažnijim domaćim i svjetskim restoranima. U Olivi Allegri svoje su prve kulinarske korake učinili, primjerice, Deni Srdoč, najmlađi hrvatski kuhar s Michelinovom zvjezdicom i vlasnik restorana Nebo u Rijeci, kao i Luka Veić, pobjednik televizijskog showa Masterchef.

Bajkoviti vrt se nalazi neposredno pored školske zgrade na splitskom Žnjanu, na prostoru od čak 2000 kvadratnih metara, i to na sunčanoj padini s koje puca pogled na plavetnilo splitskog akvatorija. Riječ je o tipičnom mediteranskom prostoru prožetom mirisom ružmarina i lavande koji se širi vrtom. Blaga klima, obilje sunca i plodno tlo čine ovo mjesto savršenim za uzgoj raznovrsnih mediteranskih kultura, stvarajući ne samo vrhunske sastojke za kuhanje polaznica i polaznika škole, već i inspiraciju za svakog budućeg chefa Olive Allegre.

- U vrtu ljeti uspijeva čitava paleta svježeg, mirisnog povrća koje se svakodnevno koriste u njihovoj kuhinji. Gredice u vrtu prepune su rajčica, tikvica, paprika, patlidžana i krastavaca. Tu su mahune, mirisni luk i češnjak, blitva, mrkva, cikla i nezaobilazna zelena salata - pohvalili su se iz škole.

- Vrt obrađuju iskusni vrtlari uz pomoć polaznika škole i budućih kulinarskih majstora koje - kako bi doista dosegnuli svoje profesionalne vrhunce u kuhinji - moraju biti upućeni i u suživot čovjeka s prirodom te u vrtlarske prakse i procese bez kojih nema i ne može biti gastro delicija za stolom. Pritom, kod polaznika škole ovim se vrtom čuva svijest o nužnosti organske hrane, očuvanja ravnoteže u prirodi, zaštite okoliša i njegovanju baštine - kaže ravnateljica škole Ana Bulovan, čiji se učenici redovito kući vraćaju s medaljama oko vrata s gotovo svih natjecanja na kojima se pojave.