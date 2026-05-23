Šibenčanka Loretta (28): Uz tri sina i kćer lovim svjetsku titulu

Mlada Šibenčanka, vlasnica studija za šminkanje Million Dollars Babe, jedna je od najpoznatijih šibenskih šminkerica i noktarica, što dokazuje na stotine njezinih klijentica. Nedavno je oduševila žiri na natjecanju “Majstori ljepote 2026.” za najbolje kozmetičare i frizere u našoj zemlji i osvojivši zlatnu medalju u kategoriji kreativnog šminkanja očiju te izravan plasman u Pariz na Svjetsko prvenstvo u listopadu ove godine, što samo potvrđuje njezin talent i predanost poslu. Loretta Gracin (28) po zanimanju je modna dizajnerica sa završenim fakultetom u Zagrebu, završila je ukupno 33 edukacije te je vrsna edukatorica za ugradnju noktiju. Uza sve to, majka je i četvero djece, a ne preže nekad raditi i nedjeljom. Za nju nema prepreka - sve stigne iako joj dan traje samo 24 sata, kao i svima, a kaže da su u životu najvažniji upornost i da uspjeh ne može izostati ako si strpljiv - baš kao i u njezinu slučaju.