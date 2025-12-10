Šibenik: Na Adventuri otvorena atraktivna instalacija na temu 'Mate Relja - Vlak u snijegu'

U Parku Roberta Visianija otkriven je ovogodišnji šibenski Vremenoplov. Ove je godine središnja skulptura posvećena velikom šibenskom umjetniku Mati Relji. Instalacija je izrađena na temu kultnog filma
Skulpture u Parku svake godine odaju počast istaknutim Šibenčankama i Šibenčanima.
Riječ je o osobama čiji su doprinosi svjetskoj kulturi, umjetnosti i znanosti ostavili neizbrisiv trag, ali čiji su uspjesi danas pomalo zaboravljeni.
Ovogodišnja skulptura posvećena je legendarnom filmu 'Vlak u snijegu' i njegovu redatelju, Šibenčaninu Mati Relji.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Kao jedno od najprepoznatljivijih ostvarenja domaće kinematografije, 'Vlak u snijegu' obilježio je djetinjstvo mnogih generacija, a vraća nas u hrabrost i dječje zajedništvo.
Poznati filmski redatelj Mate Relja rođen je u Šibeniku 1922., godine, a preminuo je 2006. Diplomirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a umjetničku karijeru započeo je 1944. u partizanima kao glumac. Na filmu je radio od 1948. kao asistent pa pomoćnik redatelja u Jadran filmu u Zagrebu. Prvi dokumentarni film Stop režirao je 1958, a s prvim igranim filmom Kota 905 postigao je 1960. zapažen uspjeh. Ponovio ga je filmom iz rata 'Opasni put' (1963.), za koji je nagrađen Zlatnim lavom za dječji film na festivalu u Veneciji. Godine 1976. režirao je 'Vlak u snijegu' M. Lovraka. Sedamdesetih i osamdesetih godina bio je direktor proizvodnje, dramaturg te redatelj element-filmova Filmoteke 16.
