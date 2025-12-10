Obavijesti

Šibenik: Na Adventuri otvorena atraktivna instalacija na temu 'Mate Relja - Vlak u snijegu'

U Parku Roberta Visianija otkriven je ovogodišnji šibenski Vremenoplov. Ove je godine središnja skulptura posvećena velikom šibenskom umjetniku Mati Relji. Instalacija je izrađena na temu kultnog filma
Šibenik: Na Adventuri otvorena instalacija na temu Mate Relja-Vlak u snijegu
Skulpture u Parku svake godine odaju počast istaknutim Šibenčankama i Šibenčanima. Riječ je o osobama čiji su doprinosi svjetskoj kulturi, umjetnosti i znanosti ostavili neizbrisiv trag, ali čiji su uspjesi danas pomalo zaboravljeni. Ovogodišnja skulptura posvećena je legendarnom filmu 'Vlak u snijegu' i njegovu redatelju, Šibenčaninu Mati Relji. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
