Sijamski blizanci: Zajedno na WC-u, u intimi, pa i kad umiru

Blizanci koji se rađaju s fizički povezanim tijelima što se zbiva već u maternici, javljaju se jednom u svakih 50 do 60 tisuća porođaja. Približno 70 posto sijamskih blizanaca su ženskoga spola, a većina porođaja završava smrću novorođenčadi. Stope preživljavanja su veće što je više odvojenih organskih sustava među njima, a nema pravila spajanja - nekad je to u dijelu trupa, nekad su spojene čak i glave...

Nešto je veća vjerojatnost rađanja sijamskih blizanaca u Jugozapadnoj Aziji i Africi, a postoje dvije teorije koje nastoje objasniti podrijetlo sijamskih blizanaca. Prva teorija je fisija, u kojoj se oplođena jajna stanica djelomično dijeli. Druga i više prihvaćena teorija je fuzija, pri kojoj se oplođena jajna stanica u potpunosti dijeli, ali matične stanice (koje traže istovrsne stanice) pronalaze matične stanice na drugom blizancu i tako ih spajaju.

Dok je moderna medicina donijela napredak u njihovom razdvajanju, što im je omogućilo vođenje 'normalnih života', sijamski blizanci iz prošlosti nisu imali te mogućnosti, već su ako su imali sreću da prežive, čitav život proveli 'vezani' jedno za drugo.

Blizanci po kojima su svi drugi dobili ime - imali 21 dijete

Najpoznatiji par sijamskih blizanaca bili su Chang i Eng Bunker, tajlandska braća rođena u Sijamu (današnji Tajland). Putovali su sa cirkusom P. T. Barnuma te su nastupali pod imenom Sijamski blizanci. Chang i Eng su bili povezani s tkivom, mesom i zajedničkom jetrom. U današnje doba bi ih relativno lako razdvojili. S obzirom na rijetkost fenomena po njima je izraz "sijamski blizanci" dobio ime.

Braća Bunker rođena su u svibnju 1811. godine, a umrli su istoga dana 1874. godine. Činjenica da su bili spojenih ih nije spriječila da vode sasvim normalan život, da uživaju i nastupaju u predstavama i cirkusima. U SAD su stigli 1829. gdje su zarađivali za život nastupajući sljedećih 25 godina. Njihovi nastupi su bili jako popularni i posjećeni te su im donosili veliku zaradu. Nastupali su pod nazivom Siamese Twins te su proslaviti taj naziv za vezane blizance.

Ono što je zanimljivo jest činjenica da su oženili sestre Adelaide i Sarah Ann s kojima su imali 21 dijete. Dok neki sumnjaju u tu brojku, većina izvora govori kako se radi o brojci od desetero do dvadeset dvoje djece, što je uistinu velika brojka kada se uzme u obzir njihova situacija. Možemo samo zamišljati kako su vodili obiteljski život, a prema navodima on je izgledao tako da je svaki od njih tjedno imao tri dana koje bi mogao provesti sa svojom obitelji.

O tome koliko su bili zadovoljni moglo bi se razgovarati, ali možemo reći da su se oni pobrinuli da svoj život učine što boljim. Obitelji su živjele u odvojenim kućama, ali su one bile sagrađene jedna do druge. Njihove su se supruge tijekom vremena posvađale te nisu razgovarale.

Tragičan život najpoznatijih sijamskih sestri

Tretirali su ih kao cirkuske nakaze, na njima zarađivali, a same su se doživljavale kao tuđe vlasništvo - unatoč pameti, talentu i ljepoti koje su sestre Hilton imale. Daisy i Violet Hilton rođene su 5. veljače 1908., a umrle su 4. siječnja 1969. U svojoj domovini, Velikoj Britaniji, bile su proslavljene zabavljačice, no više od svega proslavila ih je činjenica da su rođene kao sijamske blizanke spojene na leđima - preko kukova, zdjelica i stražnjica te su dijelile i zajedničku cirkulaciju, no ne i veće organe.

Kako je otac blizanki bio nepoznat, majka Kate, neudana sobarica, bila je jedini zakonski skrbnik. Njena šefica Mary Hilton pomagala je liječniku u porodu djevojčica te je vrlo brzo uočila mogućnost zarade na njima. Kate je pak smatrala da je njihova deformacija božja kazna za to što ih je rodila izvan braka te ju nije trebalo puno nagovarati da ih se odrekne - za financijsku naknadu. Hilton je to gledala kao čisti poslovni potez, kupnju kojom je ona postala "vlasnicom" djevojčica, piše Grunge.

Mary Hilton i njen suprug nisu imali dobre namjere na pameti kad su udomili djevojčice, već od ranog djetinjstva ona ih je "izlagala" u stražnjoj sobi svog doma, prodajući za to ulaznice, ali i razglednice s njihovom slikom kao suvenir. Blizanke su Mary zvali "tetice", a njenog muža "Sir", no među njima nije bilo obiteljske veze, već isključivo poslovnih odnosa u kojima su djevojčice tretirane kao roblje. Fizički i emocionalno su ih zlostavljali, a kad ju je napustio suprug Mary Hilton je u zlostavljanje uključivala svoje brojne partnere, ponašajući se prema curicama kao egzotičnim ljubimcima s lošim ponašanjem.

Foto: wikimedia commons

Sestre su kroz sve to postale vrlo dobre jazz glazbenice te su vrlo lijepo pjevale i plesale, a vjerojatno da su obje mogle imati samostalne uspješne karijere da njihov talent nije bio zasjenjen činjenicom da su sijamske blizanke.

U siječnju 1969., Daisy i Violet se jednog dana nisu pojavile na poslu. Nakon par dana i brojnih pokušaja da ih se dobije na telefon, policija je provalila u njihov stan, gdje su ih pronašli mrtve. Umrle su od Hong Kong gripe, a Daisy je umrla prva, dok je Violet umrla dva do četiri dana nakon nje. Liječnici su to opisali kao vrlo neobično, jer su imale zajedničku cirkulaciju, no ipak se tako dogodilo.

Dok jedan blizanac ima ljubavne odnose, drugi "drijema"

Iako su mnogi bili skeptični oko pitanja realizacije ljubavnih odnosa, Daisy i Violet išle su "do kraja" sa svojim partnerima. Poznati sijamski blizanci Bunker objasnili su kako to funkcionira: "Kad jedan blizanac radi nešto intimno, ili recimo ako želi raditi nešto što se drugome ne da ali su se tako dogovorili, tada se ovaj drugi samo mentalno isključi. Vještina je to koja se nauči kad si spojen s nekim cijeli život. Kad se jedan seksa, drugi obično odrijema. Ili, recimo, čita knjigu".

Naravno, njihovim partnerima nije to baš lako podnijeti, jer umjesto jedne osobe dobivaju dvije u paketu, pa obično te veze ni ne potraju dugo već se raspadnu kad prođe prva zaljubljenost.

Zvijezde realitya

Najpoznatije američke sijamske blizanke Abigail i Brittany Hensel, rođene 1990. postale su zvijezde reality showa. No kad su se rodile liječnici su roditelje upozorili kako neće preživjeti no one su sve oko sebe zadivile su svojim napretkom.

Kako su odrastale, djevojke su kao i mnogi drugi blizanci, pokazale svoje različite karaktere. Abigail je oduvijek bila tvrdoglava, a Brittany vedri duh obitelji. No, obje obožavaju svirati klavir i sport. Trenirale su kuglanje, odbojku, vozile bicikl i plivale. Sa 16 godina položile su i vozački ispit.

Iako je Brittany u djetinjstvu bila podložnija prehladama i dva puta imala upalu pluća blizanke su vrlo dobrog zdravlja. U djetinjstvu su bile na tri operacije. Prvo su im uklonili treću ruku sa prsiju, zatim su im ispravili zakrivljenu kralježnicu i proširili im prsni koš kako ne bi imale problema s disanjem u budućnosti.

Iako svaka od njih ima različite ukuse i mišljenja, njihovo tijelo radi kao jedno. Djevojke imaju četiri plućna krila, dva srca, jedna rebra, jednu jetru, dva želuca, jedan par reproduktivnih organa, jedan mjehur i tri bubrega.

- Da dijelimo jedno tijelo, ali smo dvije vrlo različite djevojke. Svijet ne treba znati s kim se viđamo, što radimo i što ćemo raditi u budućnosti. Da, bit ćemo majke jednoga dana, ali trenutno ne želimo pričati o tome kako će sve skupa funkcionirati - kazala je prije nekoliko godina Abby.

Djevojke su uspješno završile fakultet, putovale, a radno mjesto su pronašle u školi gdje djeci predaju likovni.

