Sijede nije dobro čupati - ali ne zato jer će izrasti još više njih

Sijeda kosa je potpuno prirodan znak starenja, ali za mnoge od nas sam pogled na srebrnasti pramen daje snažan poriv da ga odmah počupamo. No, rješava li problem čupanje sijedih vlasi ili zapravo samo pogoršava stvar?

POGLEDAJTE VIDEO: Trening kose

Uvriježeno mišljenje je da će se, ako počupate sijedu vlas, na njenom mjestu pojaviti mnogo više njih - no to je zapravo mit, tvrdi Mirza Batanović, stilski direktor za profesionalnu marku za njegu kose Eufora International.

- Volio bih da je to istina, jer bismo onda tako lako mogli pomoći ljudima s gubitkom kose. Ali čupanjem jedne dlake ne naraste više njih i ta ideja nema utemeljenja u znanosti. Normalno je izgubiti do 159 vlasi dnevno, ali u osnovi one nisu ni na koji način povezane, tako da čupanjem jedne vlasi se ne dogodi rast više njih - objasnio je.

Čupanje se može činiti privremenim rješenjem za mlađi izgled, no mogli biste uzrokovati veliku štetu svom vlasištu.

Stilistica Jennifer Korab objasnila je: 'Čupanjem kose možete traumatizirati folikul dlake, što može dovesti do infekcije ili 'ćelavih' rupa na glavi. Time činite više štete nego koristi'.

Kad iščupate sijedi pramen, počupana kosa će se odmoriti i započeti svoj sljedeći ciklus rasta za otprilike tri mjeseca, tvrdi Michael Van Clarke, londonski frizer i osnivač 3''More Inches Haircare.

- U svakom ciklusu kosa ponovno izraste malo tanja i ostaje nešto kraća. Ciklusi na glavi u prosjeku traju pet godina, a postoji ograničen broj ciklusa rasta - dodao je.

Zašto kosa sijedi?

Kako starite, vaši folikuli kose proizvode manje pigmenta, što dovodi do smanjene boje i sijeđenja kose. Stilistica Helen Reavey objasnila je da je melanin tvar u vašem tijelu koja daje boju kosi i koži.

Osnivačica brenda za njegu kose Act + Acre Helen Reavey dodala je: 'Broj pigmentiranih granula prirodno se počinje smanjivati ​​kako osoba stari, obično između 28. i 40. godine. Razlog tome je to što se melanociti, stanice koje proizvode melanin, počinju usporavati i manje proizvoditi. Kosa zapravo nije sijeda, već je potpuno prozirna. 'Sivi' ton zapravo se svodi na postotak prirodne boje kose koja je ostala i koja je pomiješana sa prozirnim tonom što uzrokuje mnogo različitih nijansi'.

Genetika igra ključnu ulogu u tome koliko brzo se pojavljuje sijeda kosa, jer vaša biološka struktura određuje brzinu kojom se to događa. Međutim, stres također može ubrzati proces sijeđenja kose. Sijede vlasi se pojavljuju jer starite, a ne zato što ste ih počupali, kaže Van Clarke.

- Ne vjerujem da je 'osveta' ugrađena u prirodu. Ali vam svejedno raste više sijede kose jer je to jednostavno putanja života. Ako vam čupanje postane navika kada imate manje od 1 posto sijedih na glavi, imat ćete manje kose za nekoliko godina, kada 10 posto vlasi budu sijede - zaključuje, piše Mirror.

Najčitaniji članci