Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
AUTOR MILENIJSKE FOTOGRAFIJE PLUS+

Šime Strikoman: Za mene su požarne ljestve digli 700 puta

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 15 min
Šime Strikoman: Za mene su požarne ljestve digli 700 puta
Foto: Privatni album

Spojio sam dosad više od 550.000 ljudi u 330 gradova na 966 fotografija i sad smo velika milenijska obitelj, kaže Šime Strikoman, otac Milenijske fotografije povodom 25. obljetnice projekta

Sanjajući o tome da na prijelazu iz jednoga u drugi milenij napravi nešto posebno za svoje rodne Vodice, TV i filmski snimatelj sa sjajnim dokumentarnim i cjelovečernjim filmovima iza sebe, Šime Strikoman, javnosti ipak poznatiji kao "otac" Milenijske fotografije, 3. studenoga 2000. okupio je sve Vodičane na glavnom trgu i snimio ih kako bi ostala uspomena na prijelaz iz jednoga u drugi milenij. Uoči 25. obljetnice tog događaja priprema se ponoviti istu Milenijsku fotografiju u Vodicama i zbraja dogovorena snimanja, s kojima bi ih uskoro trebalo biti tisuću.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tibetanski horoskop - evo koji je karmički zadatak svakog znaka
UVID U OSOBNOST

Tibetanski horoskop - evo koji je karmički zadatak svakog znaka

Tibetanski horoskop temelji se na vjerovanju u dvanaest puteva do mudrosti. Svaka osoba, prema datumu rođenja, ima svoj 'put mudrosti', kao i specifičan cilj i karmički zadatak koji treba ostvariti u životu
Vrline svakog znaka Zodijaka: Tko je odan, a tko šarmantan?
DOBRE STRANE

Vrline svakog znaka Zodijaka: Tko je odan, a tko šarmantan?

Svaki horoskopski znak ima svoje potencijale i dobre strane zbog kojih se ističu i zbog kojih ih drugi ljudi vole. Provjerite koje vrline su kod vas najviše istaknute
Kakvi ste duboko iznutra? Oblik stopala otkriva vašu osobnost
RIMSKO, GRČKO, KVADRATNO...

Kakvi ste duboko iznutra? Oblik stopala otkriva vašu osobnost

Od dužine nožnih prstiju do luka stopala, svaki detalj može otkriti skrivene osobine vaše osobnosti. Jeste li ikada primijetili je li vam palac najduži prst ili možda drugi prst dominira? Ovaj zanimljivi test osobnosti temeljen na obliku stopala pomoći će vam da otkrijete jeste li neovisni, kreativni, samouvjereni ili praktični.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025