Šime Strikoman: Za mene su požarne ljestve digli 700 puta

Sanjajući o tome da na prijelazu iz jednoga u drugi milenij napravi nešto posebno za svoje rodne Vodice, TV i filmski snimatelj sa sjajnim dokumentarnim i cjelovečernjim filmovima iza sebe, Šime Strikoman, javnosti ipak poznatiji kao "otac" Milenijske fotografije, 3. studenoga 2000. okupio je sve Vodičane na glavnom trgu i snimio ih kako bi ostala uspomena na prijelaz iz jednoga u drugi milenij. Uoči 25. obljetnice tog događaja priprema se ponoviti istu Milenijsku fotografiju u Vodicama i zbraja dogovorena snimanja, s kojima bi ih uskoro trebalo biti tisuću.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+