Simptomi dijabetesa kod male djece: I jak pelenski osip može biti znak dijabetesa

Ako dijete učestalo mokri ili je učestalo žedno, te slabije dobiva na težini u odnosu na svoje vršnjake, to mogu biti prvi znakovi dijabetesa tip 1. Kad kažemo da je jedan od prvih znakova dijabetesa pojačana žeđ, treba znati da je normalno ako dijete dnevno unese u organizam do 200 mililitara tekućine po kilogramu težine. Uzmemo li u obzir dijete koje u dobi od godinu dana ima oko 10 kilograma, tada bi sve više od dvije litre tekućine kroz dan (zajedno s juhom, ili varivom koje je pojelo) trebalo biti razlog za to da se roditelji jave pedijatru radi pregleda, kaže pedijatar prof. dr. sc. Milivoj Jovančević.

