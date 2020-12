Medicinska literatura navodi da u većine žena (80-90%) tijekom trudnoće dolazi do poboljšanja stanja, migrene se javljaju rjeđe i uglavnom nisu intenzivne, a u nekih žena simptomi migrene potpuno nestanu. Poboljšanje se može objasniti smanjenjem hormonalne fluktuacije i povećanjem razine endorfina. Porođajem dolazi do ponovnog pojavljivanja migrene i to najvjerojatnije već u prvim tjednima nakon porođaja.

POGLEDAJTE VIDEO: Život s migrenom

Međutim, zabilježeno je da se u 35% žena napadaji migrene javljaju tijekom trudnoće, a njih 26% navodi da su u prvom tromjesečju trudnoće zbog migrene bile onesposobljene u svojim svakodnevnim aktivnostima. Kod takvih žena češća je pojava migrene s aurom.

- Svakako je potrebno očekivati pogoršanje migrena u prvom tromjesečju i nadati se poboljšanju stanja u preostalom tijeku trudnoće. Stoga treba unaprijed napraviti plan i disciplinirano ga se pridržavati, u prvom redu ne farmakoloških mjera - uspostave pravilne rutine spavanja, unosa tekućine i zdrave prehrane, fizičke aktivnosti i izbjegavanja psihofizičkih napora, čime se smanjuje rizik od migrenskog napadaja. S ciljem očuvanja trudnoće te zdravlja majke i djeteta primjena lijekova za migrenu u trudnoći izrazito je ograničena i prije uzimanja bilo kojeg lijeka potrebno je posavjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom. Kada se odredi koji je lijek učinkovit i siguran za trudnicu s migrenom, potrebno ga je uzeti što ranije, odmah na početku napadaja migrene. Glavobolja u trudnoći može biti i znak ozbiljnih bolesti, najčešće uzrokovanih pojačanom sklonošću zgrušavanju krvi te ako je intenzivna, pojačava se i udružena je s drugim simptomima, trudnica se mora javiti liječniku - istaknula je doc.dr.sc. Marijana Bosnar Puretić, dr.med iz KBC Sestre Milosrdnice.

Neke žene prvu migrenu dožive tijekom trudnoće, a u nekih su simptomi jači tijekom prvog tromjesečja. Pojavu ili pogoršanje migrene kod trudnica treba shvatiti ozbiljno. Studije pokazuju da simptomi migrene, popraćeni visokim krvnim tlakom, mogu povećati rizik od razvoja preeklampsije ili drugih vaskularnih komplikacija.

Migrenske glavobolje su pulsirajuće i obično se osjete na jednoj strani glave, a posljedica su širenja krvnih žila u mozgu. Ponekad su praćene mučninom, povraćanjem i osjetljivošću na svjetlost. Mali postotak žena s migrenom također ima migrenu s aurom. One vide bljeskove svjetlosti ili osjećaju trnce u rukama i nogama.

Par korisnih savjeta za migrenu u trudnoći:

1. Prepoznajte i izbjegavajte poznate pokretače migrene, uključujući alergene i određenu hranu

2. Izbjegavajte pušenje cigareta – aktivno i pasivno

3. Ako ste skloni jutarnjim mučninama – jedite zdravo i pijte puno tekućine

4. Ukoliko dobijete napadaj migrene odmorite se u zamračenoj i mirnoj prostoriji bez buke [4]

5. Kada je migrena prejaka ili jednostavno ne nestaje, imate li vrtoglavicu, zamagljen vid ili promjene u vidnom polju, obratite se svom liječniku.