Napad migrene na poslu: Ima načina na koje si možete pomoći

Bilo koji trenutak s migrenom je užasan, no ako vas ulovi na poslu, a niste u mogućnosti odmah odjuriti kući, evo što možete isprobati kako biste lakše preživjeli dan i spriječili eskalaciju bolova

<p>Najčešće počne u najgorem mogućem trenutku. A ako to nije na prvi slobodan vikend nakon nekoliko tjedana mukotrpnog rada, ili na početku kratkog godišnjeg, sigurno ćete početi osjećati pritisak u sljepoočnicama na dan kad ne znate kamo biste od silnog posla ili kad imate važan sastanak/prezentaciju na kraju radnog dana.</p><p>Pogledajte video: </p><p>Da, migrena nas obično ulovi u najgore moguće vrijeme, no postoje neke stvari koje možete iskušati kako biste je preduhitrili prije nego uzme konačni zamah...</p><h2>1. Reagirajte</h2><p>Kad osjećate dolazak migrene, odmah reagirajte, jer što prije odgovorite to ćete je prije i prekinuti. Uzmite analgetik čim prije, a zatim odvojite koju minutu kako biste prošetali ili malo odmorili, prije nego lijek počne djelovati. </p><h2>2. Prilagodite se</h2><p>Potrudite se prilagoditi okruženje kako biste se što prije oporavili. Ako je moguće, prigušite svjetla (i u sobi i na ekranu računala), utišajte zvuk zvonjave na mobitelu i zatvorite vrata ureda (ako možete), kako biste smanjili iritacije izvana.</p><h2>3. Postavite prioritete</h2><p>Dok imate migrenu, vaša koncentracija i produktivnost vjerojatno će biti prilično smanjeni. Identificirajte najvažnije dnevne zadatke i pokušajte dogovoriti da ih obavi netko drugi ili im odgodite rok za koji drugi dan. Čuvajte energiju za stvari koje pod obavezno morate obaviti, te ih obavite što prije i učinkovitije. I zapamtite, ovo nije trenutak u kojem možete očekivati savršene rezultate.</p><h2>4. Hidratizirajte</h2><p>Dehidracija može uzrokovati ili intenzivirati migrenu, pa pazite da vam bočica s vodom uvijek bude blizu ruke i redovito pijte. Čak i mali gutljaji tijekom dana puno znače.</p><h2>5. Jedite</h2><p>Ako ste nedavno preskočili obrok, znajte da bi glad mogla biti okidač za pojavu migrene, te bi hrana mogla ublažiti bolove. Čak ako i glad nije neizdrživa, mali, lako probavljivi obroci ili međuobroci tijekom dana održat će vašu energiju na razini i spasiti vas slabosti.</p><h2>6. Oporavite se</h2><p>Jednom kad prođe migrena, pružite si dovoljno vremena da se oporavite. 'Migrenski mamurluk' predstavlja posljednju fazu migrene i zaista postoji (čega možete biti bolno svjesni). Dugotrajna iscrpljenost, slabost i glavobolja trebaju vremena da bi u potpunosti prošli. Postepeno se vratite poslu.</p><h2>7. Spriječite</h2><p>Prevencija je najjači i najučinkovitiji način da eliminirate migrenu, piše <a href="http://www.huffingtonpost.com/alene-brennan/how-to-survive-a-migraine_b_7687040.html?utm_hp_ref=healthy-living" target="_blank">Huffing</a><a href="http://www.huffingtonpost.com/alene-brennan/how-to-survive-a-migraine_b_7687040.html?utm_hp_ref=healthy-living" target="_blank">ton Post.</a> Naučite što vam najviše paše od jela kako biste spriječili migrenu i koji su eventualni okidači, te osmislite plan kako eliminirati sve potencijalne prijetnje kako bi šansa za migrenin dolazak bila minimalizirana od samog početka.</p>