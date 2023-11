Sin i kćer mi ne razgovaraju, a sve zbog 80 eura. Što da radim?

Poštovani Mevludne,

majka sam dvoje djece, sina i kćeri. S kćeri je sve u redu, poštuje me i pomaže u svemu, a sin ne razgovara sa mnom iz čistog mira. Nismo se svađali, samo je zašutio. Snaha i djeca su s nama dobri, ali on ne razgovara ni sa sestrom. Koliko sam čula, riječ je o nekih 80 eura koji pripadaju njegovoj sestri. Molim vaš odgovor što prije.

šifra: mama

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Draga gospođo, sin vam je jako osjetljiv. Vrlo je ambiciozan, ali i ljutit. Zbog te osjetljivosti nije dobro, no ove razmirice između vas i njega će proći. To je sitnica, ali on je povrijeđen i ne oprašta lako. Vidim da ćete u idućih nekoliko mjeseci uspjeti ostvariti kontakt i razgovarati s njim. Tu će vaša snaha odigrati veliku ulogu. Što se kćeri tiče, ona će morati sama s njim porazgovarati o svemu što se dogodilo između njih. Sve su to sitnice, ali ako se ne razgovara o stvarima koje su između braće i sestara, najčešće dolazi do zahlađenja odnosa i udaljavanja na koja kasnije nitko ne može utjecati. Kćeri recite da mu se ispriča i bit će sve u redu. Javite se za nekoliko mjeseci. Sretno.