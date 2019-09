Sin je stalno u problemima, a mene muče jetra i visoki tlak

Dragi Mevludine,

gotovo cijeli svoj život, od školskih dana, radni vijek i sad u mirovini, imam samo probleme koje ne mogu rješavati. Imam sina kojemu bi jako dobro došla vaša pomoć. Problemi se gomilaju, a teško ih rješava. Što se zdravlja tiče, imam problem s jetrom i žuči te visokim tlakom. Molim vas, recite mi, kako će to sve završiti? Puno vam hvala na odgovorima pomoći.

šifra: Drava



Foto: Alen Vuković

Odgovor:



Vaš sin je pomalo egoističan i tvrdoglav. Oduvijek mu nešto krene pa stane. Stalno tako pada u emotivne i financijske krize. Draga gospođo, on sve to olako prihvaća. Previše je samouvjeren i umislio je da će se problemi riješiti sami od sebe, no tako se ne napreduje. On mora sjesti i razmisliti što hoće. I onda ići tim putem, a ne se povoditi za pogrešnim ljudima koji s njim manipuliraju te mu žele uzeti i ono malo što ima. Zreo je i treba o sebi voditi više računa. No vidim da će se teško izvući iz krize. Tek za pet godina mu vidim stabilizaciju na svim poljima jer će do tada spoznati pogreške te početi zrelije rasuđivati i razmišljati. Vi obratite pažnju na vaše ugroženo zdravlje. Mislite malo više na sebe. Uz adekvatnu terapiju i opuštanje vidim da ćete se mnogo bolje osjećati i da će vam krenuti nabolje.

Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astral.