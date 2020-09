Sin mi je izgubio posao zbog alkohola i upao u loše društvo

MEVLUDIN ODGOVARA Nakon rastave sin se nikako nije pomirio s raspadom braka iako je kći, zbog boljih uvjeta, pripala njemu. No za njega kao da je život stao, počeo je previše piti alkohol

<h2>Dragi Mevludine, </h2><p>moj sin je bio u braku sa ženom koja ga nije voljela nego je u njemu i nama vidjela dobru priliku da se skrasi i uživa u novcu. Rodila mu je kćer, koja sad ima 20 godina, ona je prekrasna i marljiva studentica. Nakon rastave sin se nikako nije pomirio s raspadom braka iako je kći, zbog boljih uvjeta, pripala njemu. No za njega kao da je život stao, počeo je previše piti alkohol i upao je u loše društvo. Nakon niza pogrešaka na poslu trebao je dobiti otkaz, ali su mu zbog dugogodišnjeg rada ponudili mogućnost da sam ode. Od tada je prošlo pola godine, no on nikako da se pokrene i poduzme nešto sa svojim životom. Hoće li se u njegovu životu ipak nešto promijeniti jer sad ima vrlo zamršenu situaciju? </p><p><strong>šifra: ima li nade za mog sina </strong></p><h2><span class="widgetWrap" entity="relatedArticle" modelid="715769"><x-inline custom_description="" entity="relatedArticle" float="auto" height="auto" id="715769" model="content.article" modelid="715769" pk="715769" render="server" src="" title="'Snaha okreće unuke protiv mene, a trpim zbog djece i sina'" width="100%"></x-inline></span></h2><h2>Odgovor:</h2><p>Draga gospođo, u vašoj obitelji stalno vladaju problemi, napetosti i nesuglasice, malo tko se slaže i poštuje. Vidim pozitivnu žensku osobu koja će mu biti vrlo dopadljiva, prvenstveno kao prijateljica. Vidim da će ona uložiti dosta energije u njega, bit će vrlo uporna i on će prihvatiti tuđe savjete i kritike. Vidim na kraju pozitivan razvoj situacije za njega na mnogim poljima. Za dvije godine će se trgnuti i krenut će mu mnogo bolje, bit će zadovoljan, osamostalit će se i živjeti sretnije. Ne vidim mu nikakve opasnosti ili nesreće. Vi malo više na sebe mislite.</p>