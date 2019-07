Sin ne želi pričati sa mnom, ne vjeruje u Boga i ne ide u crkvu

Dragi Mevludine,

imam jednu veliku molbu koja dolazi od jedne majke za svoga sina. Nosim veliki teret na kostima. Zašto ne mogu sina pitati što ga muči? Ne mogu popričati s njim, ne ide u crkvu i ne vjeruje u Boga. Sve me to jako žalosti. Velika sam vjernica, a taj teret nosim dvadeset godina. Hvala vam na savjetima oko sina. No zanima me i moja situacija. Hoću li dobiti spor na sudu s bratom? Hvala vam unaprijed na savjetima i odgovorima.



šifra: Smilja

Odgovor:

Kao prvo, vi ste imali vrlo težak i buran život. Vidim veliku golgotu kroz koju ste prošli. Činili ste svima dobro i davali savjete, no niste ni od koga imali razumijevanje. Isto tako, sad imate neki normalan život, ali vas brine sin. On je optimističan, promjenjivog karaktera, pomalo tvrdoglav i na svoju ruku. No, u zadnje vrijeme je pomalo nezadovoljan i depresivan. Vidim da je nezadovoljan s kompletnom situacijom. Upao je i u loše društvo. Nažalost i vi ste malo pogriješili. Sve ste mu pružili, ali on nije samostalan. Vi ste za njega radili sve. Predstoji mu poznanstvo sa stabilnom osobom i veza koja će trajati. Dobit će bebu. Ova djevojka će ga usmjeriti i pokazati put, tako da će se i vama olakšati to što ne želi u crkvu. Nemojte ga prisiljavati na takve stvari, neka on živi svoj život i svoja uvjerenja. Najvažnije je da je dobar čovjek. Kad dobije potrebu, ići će sam. U idućih pet godina vidim mu stabilizaciju i boljitak. I vama krajem godine puno toga kreće nabolje. Riješit ćete spor s bratom na sudu. Sretno.

Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu.