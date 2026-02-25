Sinatra posljednji put nastupio za kalifornijske bogatune

Na današnji dan 1995., u dobi od 79 godina, Frank Sinatra održao je posljednji nastup pred publikom. Bila je to privatna večera u Palm Desertu u Kaliforniji povodom završetka humanitarnog turnira "Frank Sinatra Desert Classic". Za oko 1200 odabranih gostiju, Sinatra je izveo niz svojih najpoznatijih pjesama, uključujući "I've Got the World on a String", "Fly Me to the Moon", "You Make Me Feel So Young" i završnu "The Best Is Yet to Come" - pjesmu koja će kasnije biti simbolična za njegovu životnu karijeru.

