Sinatra posljednji put nastupio za kalifornijske bogatune

Sinatra posljednji put nastupio za kalifornijske bogatune
DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Nakon posljednjeg nastupa Sinatra se gotovo uopće nije pojavljivao na koncertnim daskama. Iako je bio prisutan na proslavi svog 80. rođendana, nastup je bio simboličan, a sljedeće godine proveo je u privatnosti

Na današnji dan 1995., u dobi od 79 godina, Frank Sinatra održao je posljednji nastup pred publikom. Bila je to privatna večera u Palm Desertu u Kaliforniji povodom završetka humanitarnog turnira "Frank Sinatra Desert Classic". Za oko 1200 odabranih gostiju, Sinatra je izveo niz svojih najpoznatijih pjesama, uključujući "I've Got the World on a String", "Fly Me to the Moon", "You Make Me Feel So Young" i završnu "The Best Is Yet to Come" - pjesmu koja će kasnije biti simbolična za njegovu životnu karijeru.

