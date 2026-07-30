Sinoć je iznad Hrvatske bio pun Mjesec - saznajte koji je njegov utjecaj na sve znakove Zodijaka

Ovaj pun Mjesec poseban je zbog nekoliko moćnih planetarnih poravnanja koja definiraju njegov karakter. S jedne strane spektra imamo spoj optimizma i ekspanzije, a s druge strane intenzivnu silu transformacije koja ne prihvaća kompromise
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Ova lunacija nije samo vrhunac mjesečevog ciklusa, već i trenutak dubokog osobnog i kolektivnog preispitivanja. Dok se Mjesec nađe u opoziciji sa Suncem u Lavu, na nebu se stvara snažna polarizacija između potrebe za osobnim izražavanjem i osjećaja pripadnosti zajednici. Vrijeme je da se oslobodimo obaveza koje nas iscrpljuju i više nisu usklađene s onim što postajemo. U nastavku saznajte što pun Mjesec donosi vašem znaku:
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Ova lunacija nije samo vrhunac mjesečevog ciklusa, već i trenutak dubokog osobnog i kolektivnog preispitivanja. Dok se Mjesec nađe u opoziciji sa Suncem u Lavu, na nebu se stvara snažna polarizacija između potrebe za osobnim izražavanjem i osjećaja pripadnosti zajednici. Vrijeme je da se oslobodimo obaveza koje nas iscrpljuju i više nisu usklađene s onim što postajemo. U nastavku saznajte što pun Mjesec donosi vašem znaku: |
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Ova lunacija nije samo vrhunac mjesečevog ciklusa, već i trenutak dubokog osobnog i kolektivnog preispitivanja. Dok se Mjesec nađe u opoziciji sa Suncem u Lavu, na nebu se stvara snažna polarizacija između potrebe za osobnim izražavanjem i osjećaja pripadnosti zajednici. Vrijeme je da se oslobodimo obaveza koje nas iscrpljuju i više nisu usklađene s onim što postajemo. U nastavku saznajte što pun Mjesec donosi vašem znaku:
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
OVAN
Prijateljstva i društveni krugovi su pod reflektorom. Istina o tome tko vas istinski podržava izlazi na vidjelo, što može dovesti do preispitivanja nekih odnosa. Moguće je da će se otkriti neizgovorena hijerarhija unutar grupe. Nemojte reagirati impulzivno; svaka spoznaja je informacija koja vam pomaže graditi budućnost s pravim ljudima.
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BIK
Vaša karijera i javni imidž dolaze u prvi plan. Moguće je priznanje za trud koji ste ulagali, ali i spoznaja da uloga koju igrate više ne odgovara osobi koja ste postali. Nemojte se bojati otpustiti staru definiciju uspjeha. Vaša stabilnost je upravo ono što vas čini pouzdanima u vremenima tranzicije na poslu.
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BLIZANCI
Vaša uvjerenja i pogled na svijet prolaze kroz test. Znanje koje je nekad bilo skriveno sada vam postaje dostupno, a vi se pitate što s njime učiniti. Ovo nije vrijeme za rasprave radi rasprave, već za integraciju novih spoznaja. Priznati da vaša stara uvjerenja više ne vrijede nije poraz, već znak rasta.
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RAK
Ova lunacija zaranja duboko u vašu kuću intime i zajedničkih resursa. Na površinu izlazi nešto dugo potisnuto - financijska situacija s partnerom, tajna unutar bliske veze ili emocionalni obrazac koji ste konačno prerasli. Prava bliskost ponekad zahtijeva da se neke stvari prvo raspadnu kako bi se mogle ponovno izgraditi.
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LAV
Odnosi i partnerstva su u fokusu. Netko blizak pokazuje vam nešto važno o sebi, o vašoj vezi ili o verziji vas koja postoji samo u njihovim očima. Oduprite se porivu da svaki razgovor pretvorite u predstavu. Najveća nagrada nije biti obožavan, već biti istinski poznat i viđen.
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DJEVICA
Vaše tijelo vam šalje poruke kroz svakodnevne rutine i zdravlje. Napetost koju osjećate i posao koji nazivate privremenim zapravo su podaci. Vrijeme je da optimizirate sustav za sebe, a ne samo za druge. Otpustite uvjerenje da odmor treba zaslužiti. Odmor je preduvjet za održiv rad.
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VAGA
Kreativnost, romantika i zadovoljstvo su naglašeni. Nešto što ste stvarali u privatnosti sada izlazi na svjetlo dana. Dopustite si da budete cijenjeni zbog svojih strasti, a ne samo zbog diplomacije. Prava radost obnavlja energiju, a ne iscrpljuje vas.
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ŠKORPION
U središtu pažnje su dom, obitelj i vaši temelji. Na vidjelo izlazi obiteljska priča ili naslijeđeni obrazac kojeg se morate osloboditi. Ovo je prilika da redefinirate što za vas znači dom, bilo kroz preseljenje, renovaciju ili postavljanje granica s rodbinom. Korijeni su vaša snaga, a ne kavez.
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STRIJELAC
Komunikacija je ključna, no budite oprezni. Informacije putuju brzo, ali nisu sve istinite. Oduprite se porivu da odmah reagirate na tračeve ili poluinformacije. Vaš dar je stvaranje smisla; iskoristite ga da usporite i provjerite činjenice. Istini nije potrebna brzina, već točnost.
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JARAC
Financije i osjećaj vlastite vrijednosti su glavna tema. Dolazi do kulminacije vezane uz plaću, dugove ili zajedničke resurse. Vrijeme je da preispitate što prihvaćate i što uistinu zaslužujete. Sigurnost izgrađena na samopoštovanju trajnija je od one izgrađene na samopožrtvovnosti.
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VODENJAK
Ovo je vaš pun Mjesec i donosi osobnu katarzu. Skrivanje više nije opcija. Način na koji vas drugi vide sada se u potpunosti mijenja i imate izbor: prikazati verziju sebe koju drugi očekuju ili onu koja ste uistinu postali. Vaša evolucija daje i drugima dopuštenje da se mijenjaju.
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RIBE
Intuicija vam je izoštrena dok se u tišini odigrava kraj jednog poglavlja. Tuga koju ste dugo nosili konačno se metabolizira. Ovo je razdoblje koje nagrađuje povlačenje i odmor. Dopustite samoći da obavi svoj posao. Ne nestajete, već se pripremate za novi, plodniji početak.
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