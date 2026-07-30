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VRIJEME ZA ŽIVOTNE REZOVE

Sinoć je iznad Hrvatske bio pun Mjesec - saznajte koji je njegov utjecaj na sve znakove Zodijaka

Ovaj pun Mjesec poseban je zbog nekoliko moćnih planetarnih poravnanja koja definiraju njegov karakter. S jedne strane spektra imamo spoj optimizma i ekspanzije, a s druge strane intenzivnu silu transformacije koja ne prihvaća kompromise
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Pun mjesec iznad Zagreba
Ova lunacija nije samo vrhunac mjesečevog ciklusa, već i trenutak dubokog osobnog i kolektivnog preispitivanja. Dok se Mjesec nađe u opoziciji sa Suncem u Lavu, na nebu se stvara snažna polarizacija između potrebe za osobnim izražavanjem i osjećaja pripadnosti zajednici. Vrijeme je da se oslobodimo obaveza koje nas iscrpljuju i više nisu usklađene s onim što postajemo. U nastavku saznajte što pun Mjesec donosi vašem znaku: | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Ova lunacija nije samo vrhunac mjesečevog ciklusa, već i trenutak dubokog osobnog i kolektivnog preispitivanja. Dok se Mjesec nađe u opoziciji sa Suncem u Lavu, na nebu se stvara snažna polarizacija između potrebe za osobnim izražavanjem i osjećaja pripadnosti zajednici. Vrijeme je da se oslobodimo obaveza koje nas iscrpljuju i više nisu usklađene s onim što postajemo. U nastavku saznajte što pun Mjesec donosi vašem znaku: | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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