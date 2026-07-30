Sinoć je iznad Hrvatske bio pun Mjesec - saznajte koji je njegov utjecaj na sve znakove Zodijaka

Ova lunacija nije samo vrhunac mjesečevog ciklusa, već i trenutak dubokog osobnog i kolektivnog preispitivanja. Dok se Mjesec nađe u opoziciji sa Suncem u Lavu, na nebu se stvara snažna polarizacija između potrebe za osobnim izražavanjem i osjećaja pripadnosti zajednici. Vrijeme je da se oslobodimo obaveza koje nas iscrpljuju i više nisu usklađene s onim što postajemo. U nastavku saznajte što pun Mjesec donosi vašem znaku: | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL