'Sinovi nikako da dovedu dobre snahe doma, a želim i unuke'

Dragi Mevludine,

molim vas da mi odgovorite hoće li mi se sinovi oženiti i hoću li dočekati dobre snahe i unuke. Nikako da se srede i ožene, pogotovo ovaj stariji. Jako sam tužna zbog toga što ne može naći srodnu dušu. Hoće li mene i supruga poslužiti zdravlje da dočekamo i uživamo u unucima i slažemo se sa snahama? Hvala na odgovoru.

šifra: sretna budućnost

Odgovor:

Draga gospođo, vaš stariji sin je jako osjetljiv, razdražljiv i pretjerano zatvoren. Nema nekakav cilj u životu prema kojemu teži, nigdje se ne vidi dugo i malo toga ga čini sretnim. No voli raditi, temeljit je i štedljiv. Imao je djevojku, no sve to nije najbolje završilo i on je ostao pomalo razočaran. Uskoro je nešto drugo na vidiku. Nekakav kontakt je već uspostavljen, a vidim da će uskoro krenuti u akciju. Do kraja godine ga vidim u vezi s vrlo pozitivnom osobom, a vidim i da će se poslije i oženiti. Aspekti su mu jako povoljni tijekom ove godine pa će mu na mnogim poljima krenuti nabolje. Vidim mu brak i djecu, a ta će mu žena probuditi uspavane i zatomljene osjećaje pa će i on biti sretniji i zadovoljniji. Vidim mu vrlo svijetlu budućnost i sve dobro. Mlađi sin je tvrdoglav, uporan, temeljit, vrlo senzualan te brzo plane, ali se i povuče. S novcem neće imati problema iako ga neće ni pretjerano cijeniti. I njemu će, vidim, krenuti, osobito ovoga ljeta. Vidim mu ljubav, stalan posao, stabilnost i veliko zadovoljstvo. I njega očekuju brak i djeca, a vi ćete uskoro postati baka. Za tri i pol godine svi ćete biti zadovoljni jer će se većina vaših želja ostvariti.

