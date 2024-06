Sinu sam posudila novac za prijatelja. Još mi nije vratio...

Poštovani Mevludine,

imam problem. Dobila sam neki novac i moj sin je tražio za svog prijatelja da mu posudi poveću svotu novca. Moj sin je rođen 1985. godine. Hoće li taj novac meni biti vraćen ili je taj novac vraćen mome sinu pa on šuti, odnosno što će biti s tim novcem? Hoće li između mene i njega doći do zahlađenja odnosa zbog svega toga ili ja taj novac mogu zaboraviti? Još uvijek sam sama, udovica sam već deset godina. Koliko ću dugo još biti sama i hoće li se moje zdravlje popraviti? Hoću li imati kakvih dobitaka u igrama na sreću te kakva će mi uopće biti ova godina? Mlađi sin je osoba s posebnim potrebama i još uvijek je nezaposlen. Hoće li se to promijeniti i što će biti s njim? Hvala.

Šifra: dobra majka

Odgovor:

Vi ste poprilično stabilna gospođa, temeljiti ste i volite red te se brinete za obitelj. U prošlosti vidim velike padove i probleme, ali ste se ipak potrudili i dobrim dijelom se izvukli. Dobili ste novac, dali ga sinu koji ga je dalje posudio. Sve je to pomalo sumnjivo, ali uskoro ćete otkriti što stoji iza svega. Vrlo teško i pod nesigurnim okolnostima ipak će vam novac biti vraćen. Sa sinom ćete imati razmirice i nesuglasice, problemi će se nastaviti. No samo za kratko jer kasnije se vaš odnos smiruje i popravlja. Drugi sin će povremeno raditi i bit će poprilično zadovoljan. Duševno je on dobar i vrlo racionalan te mu vidim uspjeh. Vi i dalje budite uporni u svojim naumima. No pazite na srce i nervozu u iduće, što manje se živcirajte i ne uzimajte sve srcu. Vidim vam stabilnost na svim poljima. Jedino veću pozornost obratite na sina, malo ga više savjetujte i razgovarajte. Sretno.