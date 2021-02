Studija koju su proveli istraživači sa Sveučilišta Texas u Austinu, a koja je objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, pregledala je više od milijun objava na Redditu od 6800 korisnika. Konkretno, promatrali su korisnike koji su najavili prekid i analizirali njihove objave iz godine prije i godinu nakon razlaza.

Analizirajući jezik koji se koristi u objavama, istraživači su otkrili da prekidi počinju utjecati na ljude - i na način na koji govore - do tri mjeseca prije samog razdvajanja, a posljedice obično traju oko šest mjeseci. Glavni lingvistički pokazatelj nije bilo dijeljenje tužnih tekstova pjesama ili veselih citata - zapravo se radilo o puno suptilnijoj upotrebi zamjenica.

Kako zamjenice mogu predvidjeti prekid

Istraživači su otkrili da su ljudi već i tri mjeseca prije prekida počeli češće koristiti zamjenice 'ja' i 'mi'.

Sveukupno, govor onih koji su prekidali vezu i onih s kojima se prekidalo, postao je manje formalan, a više osoban. Prema istraživačima, ove promjene mogu izraziti pad analitičkog mišljenja i povećanje kognitivne obrade.

- To su znakovi da netko nosi težak kognitivni teret. Dok se ljudi nose s nekim problemom postaju sve više fokusirani na sebe - rekla je mag. Sarah Seraj, glavna autorica studije.

- Općenito, ljudi koji su depresivni ili tužni mogu početi češće koristiti riječ "ja". Kad su ljudi depresivni, oni se imaju tendenciju usredotočiti na sebe i nisu u mogućnosti toliko se odnositi prema drugima - objasnila je Seraj.

Ljudi su pokazali ove promjene u govoru čak i kada su razgovarali o temama potpuno nepovezanim s vezama, otkrili su istraživači, pokazujući kako prekidi mogu utjecati na nečiji život na podsvjesnoj razini.

Iako su se ti uzorci u govoru već nakon šest mjeseci počeli gubiti kod većine ljudi, govor nekih nije se normalizirao ni godinu dana nakon prekida. Oni kojima je trebalo dulje da prebrode prekid vjerojatnije su mjesecima nakon razdvajanja prepričavali svoju priču o prekidu, što im je, kako vjeruju istraživači, otežavalo zacjeljivanje, piše mbg.