PRVI DOJAM JE BITAN

Sitnice zbog kojih muškarci odmah izgledaju muževnije

Muževan izgled oblikuju držanje, osobna njega, komunikacijske navike i fizički dojam. Istraživanja iz psihologije, bihevioralnih znanosti i ljudske biologije pokazuju da određeni faktori dosljedno utječu na percepciju muževnosti. Ovi znakovi nisu stereotipi, već pokazatelji povezani s povjerenjem, stabilnošću i zdravljem
1. Snažno i uspravno držanje. Studije objavljene u Journal of Behavioral Therapy and Experimental Psychiatry pokazuju da uspravno držanje povećava percepciju samopouzdanja i fizičke prisutnosti. Stajanje sa ramenima unatrag i ravnim kralježnicom čini prsni koš širim i signalizira emocionalnu stabilnost. Istraživanja Amy Cuddy pokazuju i da otvorene tjelesne pozicije povećavaju osjećaj samopouzdanja. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
