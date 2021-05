Samo spominjanje riječi 'škakljanje' može izazvati raznolike reakcije. Za jednu osobu to predstavlja igru, za drugu može biti izvor seksualnog uzbuđenja dok će kod treće osobe izazvati negativnu konotaciju povezanu sa raznim stvarima, od nelagode do odgovora na traumu iz prošlosti, kaže dr. sc. David W. Wahl, socijalni psiholog i seksualni istraživač iz SAD-a.

- U svim slučajevima, s obzirom da čovjek ne može sam sebe poškakljati, ta radnja, pa čak i sama prijetnja škakljanjem, društvena je pojava koja ilustrira složene međuljudske odnose koji uključuju onoga koji nekoga škaklja i osobu koja je predmet škakljanja - dodao je.

Osvrnuo se na istraživanje iz 2012. godine provedeno na 421 muškaraca i žena kojemu je tema bila, što drugo, nego škakljanje. Većina ispitanika je kao motiv za škakljanje navela - pokazati naklonost. Drugi po redu motiv bio je - privlačenje pažnje.

Samo iskustvo toga da oni sami budu poškakljani većina je ocijenila 'umjereno ugodnim', a užitak u tome, na ljestvici od 1 do 10, ocijenili su sa prosječnom ocjenom od 5,9.

Psiholog je spomenuo i slično istraživanje iz 2015. Na pitanje uživaju li u škakljanju, 32 posto ispitanika odgovorilo je 'Da', 36 posto 'Ne', a ostatak se izjasnio sa 'Podijeljeno/Neutralno'.

- Kad je riječ o škakljanju, čini se da postoji podjela između onih koji ne razumiju zašto netko ne voli da ih se škaklja i druge strane koja se pita zašto bi itko ikad želio da ga se poškaklja. Tu su i pojedinci kojima nije jasno zašto toliko bježe od škakljanja, koprcaju se i vrište da bi ubrzo poželjeli još. Kako bismo bolje razumjeli razloge škakljati nekoga i biti poškakljan, moramo uzeti u obzir značenja koja pojedinci pripisuju tom činu - nastavio je.

Škakljanje kao igra

- Koncipiranje škakljanja kao čina igre objasnilo bi zašto se pojedinac bori kako bi se iščupao iz situacije kad ga netko škaklja, da bi se ubrzo vratio po još te tako potvrdili teoriju da se škakljanjem pokazuje i stječe naklonost - kaže psiholog.

Mnoge ljude to asocira na djetinjstvo kad su ih roditelji u igri škakljali, a oni su bježali i vraćali se po još zabave.

- Ovakvo igranje može se prenijeti na društvene odnose odraslih gdje se škakljanje doživljava kao nešto zabavno, bezazleno i prijateljsko, nešto što za sobom ne nosi neke posljedice. Na taj način ono postaje dio dogovorene socijalne interakcije - pojasnio je psiholog.

- Škakljanje može imati intimnije značenje ako se seksualizira. Postoji fetiš zvan 'knismophilia' koji uključuje ljude koje škakljanje seksualno uzbuđuje i čak vodi do vrhunca, bilo da oni golicaju druge ili su sami predmet škakljanja - kaže dr. Wahl.

- Postoji širok spektar uživanja u škakljanju, od laganog intenziteta (puhanja po koži ili jedva osjetnim prelazima prstima, perjem ili nekim drugim predmetom po koži) do jakog kad snažnije škakljaju osjetljiva područja tijela i 'žrtvama' kretanje može biti ograničeno - pojasnio je.

U sado-mazo seksualnim igricama škakljanje 'poniznog roba' gotovo do iznemoglosti je česta pojava. U takvim situacijama oba partnera prije igre dogovore pravila, odnosno definiraju pokret koji drugoj strani otkriva da treba stati. Naime, sado-mazo škakljanje zna biti toliko intenzivno za 'žrtvu' da ponekad ne može govoriti.

- Škakljanje i smijeh mogu povećati razinu užitka oslobađanjem endorfina. Također, nekima je to odličan način da se opuste tijekom vođenja ljubavi. Za neke je to aktivnost koja umanjuje početnu sramežljivost i može doprinijeti dubljem povezivanju. Za duge je to tjelesna manifestacija seksualne želje, a za neke škakljanje predstavlja sredstvo za postizanje cilja, odnosno potrebno im je za postizanje orgazma - kaže psiholog.

- Jedan sudionik moje studije na tu temu rekao mi je da ga dodirivanje stopala seksualno uzbuđuju te da ga škakljanje po tabanima lako dovede do orgazma. Primijetio sam kako postoji poveznica između knismophilije i drugih fetiša, poput opsjednutosti stopalima (podofilija) i pazusima (maschalagnia) - prisjetio se.

- Ne uživaju svi u škakljanju, niti je škakljanje bezazlena praksa za neke. U stvari, neki ljudi to apsolutno mrze i / ili se škakljanja čak boje. Kao što sam spomenuo, jedna studija je pokazala da čak 36 posto ljudi ne uživa u tome. Ne sviđa im se ni osjećaj golicanja, a još manje gubitak kontrole, anksioznost i poteškoće u hvatanju daha koji mogu pratiti škakljanje - pojasnio je dr Wahl.

Spomenuo je kako postoje ljudi koji i mrze i vole škakljanje, ovisno o situaciji. Na primjer, razgovarao je sa 23-godišnjom ženom koja mu je rekla kako nikad u životu nije voljela škakljanje, ali kad to radi s dečkom u krevetu, to joj odgovara. Sličnu stvar rekla mu je još jedna djevojka kojoj je voljela samo kad ju momak golica, bilo kad i bilo gdje.

Pojedinci tu radnju doživljavaju kao nešto jako neugodno što pod svaku cijenu žele izbjeći, a takve emocije nastale su zbog neke traume iz prošlosti.

- Caroline, 50-godišnja ispitanica u mojem nedavnom istraživanju, detaljno je opisala svoju odbojnost prema ideji da je netko škaklja na bilo koji način, a za sve su bili krivi postupci njezinog brata - rekao je pa prenio kako mu je ona to ispričala:

'O moj Bože! Nisam mu vjerovala jer bi me pritisnuo na tlo, prikovao mi ruke i škakljao me. Nisam mogla disati! Do dan danas ne podnosim škakljanje, čak ni razigrano, seksualno. Mrzim to mrzim. Ne želim da me škakljaju ispod pazuha. Ne želim da mi netko drži stopalo i golica ga. To je sve rezultat toga što me brat držao čvrsto, a ja nisam mogla disati. Panika me uhvati već pri samoj pomisli na to. I trenutno se osjećam uspaničeno, samo dok pričam o tome', prenosi psychologytoday.com.