Škorpion je vladar seksa, Bik nezasitan, a Vodenjak inovator

Ovan

Njegovu vještinu u krevetu može se usporediti s grmljavinom - oni su mješavina energije i silovitosti s kojom iznenađuju partnera. Pripadnici ovog znaka vole dominirati, a seks s njima je spontan i strastven. Ipak, mana im je što poput munje mogu brzo zabljesnuti, ali i jednako brzo nestati - odnosno požuriti prema kraju. Oni kao da teže biti prvi u svemu, pa tako i u postizanju orgazma, bez obzira na partnera.

Bik

Pripadnici ovog znaka vrlo su senzualni, a u seksu i vrlo izdržljivi te nezasitnog libida zbog Venere koja njima vlada. Oni uživaju u dodiru svilenog rublja, zavodljivom mirisu parfema i tragovima ruža - u seksu se služe svim osjetilima. Niti jedan detalj im ne promiče, no svejedno imaju manu - znaju biti predvidljivi u pozama, vremenu i mjestu same radnje.

Blizanci

Pripadnici ovog znaka su energični i znatiželjni, a u krevetu žele istražiti svaki milimetar svog partnera. Njihov seksualni stil se stalno mijenja i poboljšava. Za njih ništa nije tabu, voljni su isprobati sve poze, pomagala i ostvariti svaku fantaziju... No, kako imaju kratak interval koncentracije, takav zna biti i njihov libido - jednako brzo kako se mogu "zapaliti", tako se mogu i ugasiti te reći kako bi radije gledali TV.

Rak

Nitko vas neće držati tako snažno, blizu i jako poput pripadnika ovog znaka. Oni svojom senzualnom prirodom u seks lako prenose svoje emocije, zbog čega partner s njima to lako doživljava kao vođenje ljubavi i istinsku povezanost. Negativna strana? Isti taj brižni Rak često doživljava promjene raspoloženja i može se pretvoriti u bezosjećajnog, a seks biti grub i hladan, osobito ako se ljute na partnera.

Lav

Pripadnici ovog znaka u seksu žele kraljevski protokol - od predigre s pet sljedova, maratonski seks i dugo maženje poslije. S njima se partner osjeća kao glavni glumac u odličnom erotskom filmu, nabijenom dramom i inovacijama. No mana im je što ponekad više misle na svoje zadovoljstvo, nego na ono partnera - što ih može učiniti lijenima kod ugađanja dok će bez problema uživati da se njih tetoši.

Foto: Dreamstime

Djevica

Pripadnici ovog znaka su usmjereni tome da udovolje drugoj strani, oni se u tom činu osjećaju seksi te su još uzbuđeniji. Stalno usvajaju nove vještine i time iznenađuju partnera koji s njima može doista uživati u seksu s potpunim opuštanjem. Mana im je što su na početku odnosa uvijek za akciju, no s vremenom očekuju da druga strana bude ta koja češće inicira seks.

Vaga

Za pripadnike Vage seks započinje davno prije razodijevanja - oni komplimente, lijepe geste i razgovor vide kao uvertiru u strastveno iskustvo. S njima je seks predivno iskustvo, obraćaju pažnju na rublje, mirise, atmosferu... Mana im je što mogu očekivati od partnera da im čita misli, odnosno neće verbalizirati što bi točno voljeli i željeli, a to ih može učiniti frustriranim i pasivno-agresivnim.

Škorpion

Pripadnici ovog znaka su vladari seksa u Zodijaku, a njihov nezasitni libido ih tjera da posvećuju veliku pažnju fizičkoj strani ljubavnih odnosa. Od partnera traže potpunu prepuštenost i lako ih uvode u svijet seksualnih igrica u kojem oboje uživaju, a seks nikad nije dosadan. Mana im može biti to što mogu i pretjerati s fetišima, a zbog durenja i ljutnje mogu namjerno uskraćivati seks, s čime muče i sebe.

Strijelac

Seks s istraživačkim i liberalnim i pripadnicima ovog znaka nalikuje vožnji u zabavnom parku. Strijelac će vas bacati na sve strane i preplaviti vaša osjetila te čak i ako je iskustvo kratko, ono je nezaboravno. Koliko god bili dobri ljubavnici koji veliku pažnju posvećuju ljubljenju, mana im je to što seks može djelovati kao da nije osoban, odnosno da onog s kime spavaju mogu pretvoriti u objekt za zadovoljavanje njihove požude.

Foto: Dreamstime

Jarac

Ispod promišljenog i kontrolirajućeg oklopa Jarca krije se pravo iznenađenje - seksualno radoznao i domišljat, pa čak i pomalo nastran um. Oni koriste to što ih se podcjenjuje kao svoju prednost, a tko izađe iz njihovog kreveta osupnut je time koliko se daju u seksu. Mana im je što oni, poput dobrog vina, trebaju vrijeme da bi se opustili i partneru pokazali sve to - u kratkim avanturama to neće pokazati jer im treba vremena da se opuste.

Vodenjak

Pripadnici ovog znaka su inovatori, a seks je samo još jedno polje u životu u kojem mogu eksperimentirati i istraživati. Za njih ne postoje tabui niti osuđuju, pa su idealan partner da isprobate sve ono što ste ikad htjeli bez srama, a oni će vam rado otkriti svoje perverzije. Mana im je što se seks s njima može pretvoriti više u fizičko, a manje u emotivno iskustvo.

Ribe

Pripadnici ovog znaka su vrlo intuitivni te razumiju "jezik tijela" svog partnera te su korak ispred svega - znaju što on želi prije nego to i sam kaže. Zbog toga oni vode ljubav svim osjetilima, gotovo umjetnički, s puno leptirića i trnaca po koži. No, ponekad funkcioniraju po principu crno-bijelo, pa im je mana da naginju ili prema previše sebičnom ili pak previše ugađajućem ponašanju u seksu.

