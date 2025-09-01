Obavijesti

OD 13. DO 14. RUJNA

Skradinski festival rižota će u drugom izdanju pripremiti još bogatiji program za posjetitelje

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Marcello Studio Croatia Copyright R3

Vrhunac večeri prvog dana festivala bit će nastup popularnog benda Dalmatino, a u nedjelju su organizatori pripremili i tzv. slatki dan bogat slasticama

Veselo mjesto u srcu Dalmacije, koje zna kako ispričati priču  mirisima, okusima i ljudima - Skradin - ponovno će biti centar svijeta jer 13. i 14. rujna 2025. godine, očekuje nas 2. Skradinski festival rižota i načina života. Autohtono jelo koje nas povezuje, neodoljivi mirisi, koji se šire kamenim ulicama i koncert jedne od omiljenih dalmatinskih grupa, samo su dio šarolikog mozaika ovog jedinstvenog festivala.

Nakon što je premijerno izdanje prošle godine očaralo nepca i srca posjetitelja, u loncima i s kuhačama opet će se njegovati tradicionalne recepture, uz dašak svježine, što će stvoriti najljepše uspomene.

Foto: Marcello Studio Croatia Copyright R3

Prvi dan rezerviran je za kuhanje i kušanje čak 15 vrsta rižota od 17 sati na Trgu Male Gospe. Glavna zvijezda svakako će biti skradinski rižot spremljen po tradicionalnim recepturama domaćih majstora. Uz dobru hranu ide i dobro piće za što će biti zaduženi vrhunski skradinski vinari. Posebnu čar ovogodišnjem izdanju festivala dat će i Žižula Spritz, osvježavajuće piće koje u jednom gutljaju spaja sunce, more, tradiciju, Skradin i Dalmaciju. Riva će, pak, biti dom malom sajmu hrvatskih otočkih proizvoda, koji će nas još jednom podsjetiti na raznolikost bogatstva i vrijedne ruke žitelja Lijepe Naše. Nakon zalaska Sunca, vrhunac večeri bit će nastup popularnog benda Dalmatino.

Nedjelja donosi nastavak čarolije okusa i nova otkrića. Organizatori su pripremili tzv. slatki dan bogat slasticama za koje su sigurni da će sve osvojiti na prvi zalogaj. Kraljica će, naravno, biti čuvena skradinska torta. Uz nju posjetitelje očekuje  15-ak vrsta tradicionalnih delicija iz cijele Hrvatske, zanimljive kombinacije sastojaka te nastavak sajma otočkih proizvoda na skradinskoj rivi. Bit će to prava slatka bajka.

Foto: Marcello Studio Croatia Copyright R3

- Ponosni smo i istinski sretni što ponovno otvaramo vrata Skradinskog festivala rižota i načina života. Prošlogodišnje, prvo izdanje, donijelo nam je osmijehe i prepun Trg te nagradu Zlatna boula u kategoriji najbolje gastromanifestacije u 2024. godini. Riječ je o godišnjoj nagradi Turističke zajednice Šibensko-kninske županije za doprinos u promidžbi i unapređenju proizvoda i aktivnosti na području županije, stoga nas obvezuje da svake godine idemo korak dalje, odnosno da našim gostima pružimo nezaboravno iskustvo u Skradinu, koji postaje nezaobilazna turistička destinacija Dalmacije - istaknula je Bernarda Marasović, direktorica Turističke zajednice Skradina, ujedno i organizatora festivala.

Skradinski rižot jelo je koje je odavno prestalo biti samo hrana te postalo priča o zajedništvu, strpljenju i ljubavi prema baštini, a 2. Skradinski festival rižota i načina života upravo to i potvrđuje.

Foto: Marcello Studio Croatia Copyright R3

- Vjerujemo da će ovogodišnji festival okupiti još više ljudi, ljubitelje dobre hrane, glazbe i života. Program je bogatiji, energija još veća, a Skradin spreman zagrliti svakog gosta. Zato vas pozivamo; dođite, okusite, zapjevajte i budite dio naše priče - pozvala je Marasović sve ljude dobre volje.

Pridružite se u Skradinu i uživajte.

