Skupa svinjetina: Mesnice su jeftinije nego trgovački lanci

Nestašica svinjskog mesa nije od jučer. Traje to već nekoliko mjeseci, rekao nam je uzgajivač iz Donje Vrbe pokraj Slavonskog Broda.

- Sad plaćamo za sustavno smanjivanje broja krmača prasilica. Hrvatska trenutno proizvodi oko milijun komada svinja, a potrebe su gotovo četiri puta veće. Neće Hrvati ostati bez svinjskog mesa. Bit će ga, ali skupljeg nego što je sad - upozorava.

Ljudi se ponovno okreću proizvodnji u svom domaćinstvu za vlastite potrebe, dodaje, i tek malo viška.

- Ovakav poremećaj u svinjogojstvu ne pamtim. Uz krizu koju je izazvalo pomanjkanje svinjskoga mesa u Kini zbog afričke kuge, kriva je i naša državna politika, koja manjim svinjogojcima nije osigurala kapitalna ulaganja, već su to koristili veliki igrači, pa se vidi dokle je to sve došlo. Moj OPG je je do prije nekoliko godina godišnje proizvodio 30.000 komada svinja, danas imamo samo 400 komada. Nikad nismo imali manje svinja, ali nikad nisu bile ni bolje cijene - rekao je.

Svinjsko meso postalo je burzovni proizvod, objašnjava i dodaje da se u Njemačkoj na burzi formira cijena svinja žive vage, koju Kinezi još povećaju zato što su njihove potrebe vrlo velike. Ne pitaju pošto je meso, plaćaju koliko se traži samo da bi ga uspjeli osigurati koliko trebaju za svoje ogromno tržište.

- Danci proizvedu prasadi najmanje pet puta više nego što im treba za vlastiti tov, no i oni su smanjili izvoz, tako da je prasad teško pronaći. Mađari uglavnom imaju dovoljno za svoje potrebe, kod nas je prisutan deficit kad je u pitanju tovni materijal – govori nam “mali” uzgajivač svinja.

Njega je, kao i većinu hrvatskih svinjogojaca, prije sedam godina bacio na koljena uvoz jeftine zamrznute svinjetine iz Čilea koji je odobrila ondašnja vlada.

Zbog nestašice i poremećaja na tržištu svinjskim mesom porasla je i cijena prascima, kojih nema dovoljno. Prava je jagma za njima, cijena po prasetu prešla je 100 eura i, kakvo je trenutno stanje, mogla bi biti i viša. Znatno su porasle cijene mesa i u trgovačkim centrima.

- Opet je došlo vrijeme da ljudi kupuju meso od poznatih proizvođača, koji će im jamčiti kvalitetu. Nije isključeno da se otvore farme koje će uz tovilišta imati i manje klaonice na kojima će se ljudi moći opskrbiti svježim mesom, a ne zaleđenim i odmrznutim, kao do sada. Na takvim farmama moći će se znati i čime su svinje hranjene – kaže nam uzgajivač.

25% - potreba Hrvatska trenutno proizvodi oko milijun komada svinja, a potrebe su gotovo četiri puta veće. Zato će svinjetina biti i skuplja

