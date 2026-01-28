Obavijesti

Slađana izrađuje mandale koje unose ljepotu u svaki prostor

Slađana Vasić je otišla na dvodnevni tečaj slikanja mandala, na kojemu je naučila osnove, i tako ih je pomalo počela slikati, prvo za sebe, a onda ih je počela dijeliti i na Instagramu

Ranije se nisam bavila slikanjem ni mandalama, no preko njih sam baš u trenutku kad mi je to bilo potrebno došla do osobnog mira i ravnoteže te otkrila svoju kreativnu stranu. Naime, prije nekog vremena doživjela sam svojevrsni burnout nakon mnogo godina na zahtjevnom radnom mjestu voditeljice u jednoj turističkoj agenciji i trebala sam malo mira za sebe, da obnovim energiju. Donijela sam odluku i preselila se iz grada na selo, gdje sam okružena prekrasnom prirodom, što je savršeno okruženje ako se želite posvetiti sebi. A onda je neki algoritam učinio svoje i otvorio mi svijet mandala na internetu. Počela sam gledati njihove slike i osjetila potrebu da ih počnem izrađivati i sama. Tako je krenulo, priča Slađana Vasić, slikarica mandala.

