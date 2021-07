Slanje golih fotografija može biti prihvatljivo i vrlo neprihvatljivo. Ukoliko muškarac šalje sliku svog penisa ženi s kojom se tek upoznao, to može biti vrlo neugodno, i za ženu i za muškarca. To u manjoj mjeri vrijedi i za žene, jer će se muškarac rjeđe uvrijediti ako dobije takvu neku fotografiju, no svejedno će mu se pojaviti nekoliko upitnika u glavi.